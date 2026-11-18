<앵커>



대구 한 도심에서 40대 여성과 유치원생 아들이 횡단보도를 건너다 차에 치여 숨졌습니다. 사고가 난 곳은 신호등이 없어 평소에도 위험하다는 주민 민원이 많았던 곳이었습니다.



TBC 박동주 기자의 보도입니다.



<기자>



지난 15일 오후 2시 20분쯤, 대구 파동 한 횡단보도.



좌회전 차량이 1차선에 줄지어 멈춰 서고, 손을 잡은 모자가 길을 건넙니다.



순간 2차선에서 파란색 차량이 달려오더니 이들을 그대로 들이받습니다.



이 사고로 장을 보러 가던 42살 여성과 5살 난 아들이 안타깝게 숨졌습니다.



[권용준/대구시 파동 : 초등학교도 못 가보고 이게 무슨 일인가 싶어요. 정말 말도 안 되는 일인 것 같습니다. 너무 안타깝습니다.]



20대 운전자는 보행자를 보지 못했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.



[경찰 관계자 : 음주는 현장에서 바로 했고, 없었고요. (약물) 그런 건 없는 걸로 제가 알고 있습니다.]



사고가 난 횡단보도로 가봤습니다.



보행자 신호등이 없습니다.



이렇다 보니 유독 이 구간에서 속도를 높이는 차량이 많아 평소에도 사고가 잦았습니다.



[최순이/대구시 파동 : 여기가 사고가 자꾸 났으니까. 재작년에 아가씨가 또 (차에 치여서) 뻥 날아가는 거 봤지. 오다가 차 받힌 것도 있고, 자기 혼자 전봇대 박은 것도 있고.]



지금부터 제가 한 번 직접 건너보겠습니다.



여기까지 건너더라도 이렇게 반대 방향에서 차가 오고 있어서 쉽게 건널 수 없습니다.



인근 주민들은 아파트 단지가 생기기 전인 지난 2023년부터 신호등을 설치해 달라는 민원을 넣었지만 일부 건물주의 반대로 무산됐습니다.



과속방지턱을 설치해 달라는 민원도, 구간 단속을 해달라는 민원도 모두 반려됐습니다.



대구경찰청은 이제서야 사고지점에 점멸 차량 신호등을 우선 설치하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박종영 TBC, 디자인 : 김세윤 TBC)



TBC 박동주