<앵커>



코스피가 결국 5천선 아래로 내려앉았습니다. 6월 9천선을 돌파했다가 다섯 달 만에 거의 반 토막이 난 건데, 외국인들의 매도 공세에 속절없이 흔들리고 있습니다.



이성훈 기자가 보도합니다.



<기자>



코스피가 결국 5천 선을 내줬습니다.



4거래일 연속 하락하며 결국 4천968에 거래를 마친 겁니다.



종가 기준 5천 선이 무너진 것은 9개월 만이고 지난 6월 9천300을 넘어섰던 때와 비교하면 다섯 달 만에 거의 반 토막이 나버렸습니다.



외국인들이 1조 5천억 원 가까이 팔아치우면서 삼성전자가 3% 넘게, SK하이닉스는 2% 가까이 떨어졌습니다.



오를 때 두 회사에 기대서 급등했던 만큼 떨어질 때도 충격이 그대로 전해지고 있습니다.



젠슨 황 사태 여파로 불확실성이 커진 데다 AI '클로드' 개발사 앤트로픽의 나스닥 상장을 앞두고 외국인들이 한국 반도체주를 팔아 투자 자금을 마련하고 있다는 분석입니다.



[김재승/현대차증권 연구원 : 대형 IPO가 있을 때마다 외국인들은 가장 많이 올랐던 메모리주를 중심으로 팔아가면서 대응하고 있다라고 보고 있거든요. 특히 한국의 반도체를 팔면서 이런 새로운 기술주 앤트로픽의 상장을 준비하는….]



반도체 호황 때 별로 오르지도 않았던 비반도체 업종들은 사정이 더 안 좋습니다.



투자 심리는 위축되는데 원화 강세로 수출기업들의 부담이 커질 수 있다는 우려까지 겹치면서 최근 하락장에서 덩달아서 주저앉고 있는 겁니다.



실제로 올해 초와 비교해 코스피 상장 종목의 75%, 코스닥은 81%가 주가가 하락했습니다.



지수 상승의 온기가 일부 대형주에만 집중되고 시장 전반으로 확산되지 못했는데 꺾일 때 영향은 같이 받고 있는 겁니다.



엔비디아 실적 발표와 앤트로픽 상장 이후 외국인 자금이 다시 유입될지가 단기 국내 증시 향방을 가를 주요 변수가 될 전망입니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 윤태호)