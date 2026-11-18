<앵커>



정부의 추가 대책에도 수험생과 학부모들의 불안은 줄어들지 않고 있습니다. 수능을 연기해야 한다는 주장도 계속되고 있는데 교육 당국은 다시 한번 선을 그었습니다.



보도에 정반석 기자입니다.



<기자>



정부의 대책 발표에도 수험생과 학부모의 걱정은 여전했습니다.



AI기기를 원천적으로 차단할 기술적 장치가 없는 상태에서는 대책을 믿기 어렵다는 겁니다.



[수능 수험생 : 단추는 그냥 육안을 좀 가리기 위한 장치 중에 하나지, 피어싱을 하는 학생이 있으면 누구는 또 스티커를 붙이고, 예외적인 사항들이 매번 있단 말이죠.]



[고3 학부모 : AI, AI 한 얘기가 벌써 언제 적이에요? 그런데도 아무런 대책 없이 이제 와서 수능 하루이틀 남겨 놓고 이런 일이 벌어지니까.]



이대로는 수능을 볼 수 없다는 불안감도 여전했습니다.



수능을 주관하는 한국교육과정평가원 홈페이지에는 2천 건 넘는 수능 연기 요구가 연일 빗발쳤습니다.



유명 입시 강사들도 부정행위를 막을 장치가 마련될 때까지 시험을 연기해야 한다고 주장했습니다.



[미미미누/입시 유튜버 : 올해 수능에 대한 불안감이 폭증할 수밖에 없는 거고요. 천재지변이면 하루 전에도 연기는 가능하다.]



정부는 다시 한번 선을 그었습니다.



수능 연기를 내부적으로 논의하기는 했지만 이미 일정이 상당히 진행된 데다 뚜렷한 대안 없이 연기할 경우 더 큰 혼란이 생긴다는 이유에서입니다.



[최은옥/교육부 차관 : (시험지가) 거의 학교에 도착할 때가 됐고요. 보안 문제가 굉장히 심각하고, 1~2주 안에 해서 더 이거보다 개선된 거를 마련한다 하더라도 연기를 해서 잃는 수험생의 혼란이나….]



지금까지 G20 등 국제 행사를 앞두고 수능이 연기된 적이 있지만 시험 직전 연기된 것은 2017년 포항 지진 때가 유일합니다.



당시 수능을 하루 앞두고 일주일 미뤄지면서 문제지 보안을 위해 경찰 인력이 투입되고 대입 일정이 줄줄이 조정됐습니다.



수능을 정상적으로 치르기로 한 만큼 정부는 부정행위가 없도록 철저히 관리해야 하는 숙제를 안게 됐습니다.



(영상편집 : 김종미, VJ : 신소영, 디자인 : 이종정)