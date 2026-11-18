<앵커>



내일(19일) 수능시험을 앞두고 정부가 AI 부정행위를 막을 긴급 대책을 내놓았습니다. 옷 단추마다 스티커를 붙이고 위급 재난문자를 보내 숨겨 놓은 휴대전화를 찾겠다는 겁니다.



먼저 장선이 기자입니다.



<기자>



정부가 내일 수능을 앞두고 스마트안경뿐만 아니라 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위 방지 방안을 추가로 발표했습니다.



먼저 수능 당일 아침 8시 10분 입실이 마감되면, 수험생들은 휴대전화를 비롯한 전자기기를 전원을 끈 채 감독관에게 제출합니다.



달라진 것은 가방을 시험실 밖에 둬야 한다는 점입니다.



이어 초소형 카메라 활용을 막기 위해 수험생의 옷에 달린 모든 단추에는 스티커를 붙이기로 했습니다.



다른 곳에 디지털 기기를 착용하지 않았는지 양손 소매를 걷고 검사도 받습니다.



[한성숙/국무총리 : 단추가 있는 의복 착용도 가급적 피해 주실 것을 간곡히 당부드립니다.]



스마트안경 검사는 안경을 쓴 모든 학생이 받게 됩니다.



1교시 전에는 안경을 책상에 두고 점검을 받고, 이후에는 착용한 상태로 매 교시마다 검사가 반복됩니다.



스마트폰을 반납하지 않고 숨겨두는 경우에 대비해 오전 8시 25분에서 30분 사이 위급 재난문자를 발송합니다.



정부는 기존 발표한 스마트 기기 전담 인력에 더해 6천600여 명의 복도 감독관까지 모두 8천400여 명을 추가 배치한다고 밝혔습니다.



부정 행위자의 수능 응시 제한 기간을 1년에서 10년으로 늘리기로 하고, 올해 수능부터 소급 적용되도록 국회와 협의하기로 했습니다.



[한성숙/국무총리 : 지난 시간 묵묵히 흘린 땀방울의 가치를 온전히 지켜내고, 누구에게나 떳떳하고 공정한 경쟁의 장을 보장하기 위한 최소한의 보호 장치입니다.]



정부는 또 구글과 오픈AI 같은 글로벌 빅테크 기업들과 협력해 시험 시간대 문제를 촬영해 AI로 정답을 확인한 것으로 의심되는 사안은 사후 부정행위 조사나 수사 때 협조받기로 했습니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 임찬혁)