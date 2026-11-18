▲ 경북 상주 북서쪽서 규모 3.6 지진 발생

어젯밤(17일) 11시 10분 17초 경북 상주시 북서쪽 22㎞ 지점에서 규모 3.6 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔습니다.진앙은 북위 36.52도, 동경 127.96도로 행정구역상 상주시 외서면입니다.진원의 깊이는 20㎞로 파악됐습니다.애초 지진파 중 속도가 빠른 P파를 자동 분석한 결과 규모가 3.7로 추정됐으나, 추후 상세 분석을 거쳐 3.6으로 조정됐습니다.국토 중심부에서 규모가 있는 지진이 발생하며 많은 지역이 흔들렸습니다.경북 상주·문경시와 충북 보은군은 계기진도가 4로, '실내에 많은 사람이 느끼고 밤에는 잠에서 깨기도 하며, 그릇과 창문이 흔들리는 정도'의 흔들림이 있었을 것으로 추정됩니다.또한 경북 김천시·예천군과 충북 괴산군·영동군·옥천군·제천시·증평군·청주시·충주시, 강원 영월군, 세종, 전북 무주군 등에선 '실내, 특히 건물 위층에서 현저히 느껴지며, 정차한 차가 약간 흔들리는 진동'(계기진도 3)이 있었겠습니다.경북소방본부에는 현재까지 지진을 느꼈다는 신고가 16건 접수됐습니다.피해신고는 없는 것으로 파악됐습니다.지진을 알린 기사의 댓글이나 사회관계망서비스에는 "집에서 깜짝 놀랐다", "재난문자 오자마자 진동이 느껴졌다", "엄청 흔들리고 소리가 들렸다" 등의 반응이 잇따랐습니다.이번 지진은 올해 한반도와 그 주변 해역에서 발생한 58차례 지진 중 가장 셉니다.한반도와 주변 해역에서 규모 3.5 이상 지진이 일어나기는 지난해 5월 5일 충남 태안군 북서쪽 52㎞ 해역에서 규모 3.7 지진이 발생한 뒤 약 1년반만입니다.북한을 제외한 한반도 육상에서 규모 3.5 이상 지진은 지난 2024년 6월 12일 전남 부안군 남남서쪽 4㎞ 지점에서 일어난 4.8 지진 후 2년 5개월여만입니다.이번 지진 진앙 반경 50㎞에서는 1978년 이후 규모 2.0 이상 지진이 110차례 발생했으며, 이 가운데 규모 3.0 이상은 20차례이고 최강은 1978년 9월 16일의 규모 5.2 지진이었습니다.(사진=기상청 제공, 연합뉴스)