▲ 한국과 멕시코의 경기 모습

국내 팬들 앞에서 처음으로 경기를 치른 21세 이하 축구 대표팀이 굵은 빗줄기 속 '강호' 멕시코를 거세게 몰아붙였지만 한 골을 넣지 못해 아쉽게 비겼습니다.김은중 감독이 이끄는 21세 이하 대표팀이 오늘(17일) 천안종합운동장에서 열린 멕시코와의 친선 경기에서 0대 0 무승부를 거뒀습니다.지난 5월 김은중 감독 부임 이후 네 번째로 소집된 대표팀은 처음으로 국내 관중 앞에서 경기를 펼쳤습니다.앞서 6월과 8월엔 소집 훈련을 진행했고 지난달엔 호주와 원정 평가전을 치러 1승 1무를 기록했습니다.대표팀은 지난 14일 멕시코와 비공개로 한 차례 맞붙었고, 이때도 0대 0으로 비겼습니다.오늘 대표팀은 최전방에 김결(수원)을 세우고 양쪽 측면에 김준하(김천)와 18살 유럽파 김예건(즈베즈다)을 배치했습니다.박혜성(부산)과 민시영(울산대), 성예건(부천)이 중원에 배치됐고 최승구(인천), 강민우(카탈레 도야마), 함선우(화성), 박민재(제주)로 수비진을 꾸렸습니다.골문은 김민수(대전)가 지켰습니다.대표팀은 초반부터 적극적인 전방 압박과 측면 돌파로 기회를 만들어 나갔습니다.전반 21분엔 몸놀림이 가장 가벼웠던 김준하가 과감한 오른발 중거리 슛을 시도했지만 골키퍼 정면으로 향했습니다.전반전 중반에 접어들어서는 빠르고 개인기가 좋은 멕시코 선수들과의 중원 싸움에서 밀리며 고전했습니다.전반 23분엔 멕시코의 공격형 미드필더 오마르 모레노가 페널티 아크 정면에서 때린 오른발 슛을 김민수가 몸을 날려 쳐내 실점 위기를 넘겼습니다.전반을 득점 없이 맞선 대표팀은 후반전을 시작하며 김결과 민시영을 빼고, 소속 팀에서 수비수로 뛰지만 공격수로 발탁된 193㎝ 장신 박상현(김포)과 이건희(수원)를 투입해 변화를 줬습니다.박상현은 경기장을 밟은 지 2분 만에 옆 그물을 때리는 위협적인 슛을 날리며 기세를 올렸습니다.대표팀은 후반 12분 결정적인 골 기회를 잡았습니다.박혜성이 왼쪽 측면으로 침투하는 김준하에게 정확한 롱패스를 연결했고, 김준하가 접고 들어오며 오른발로 절묘하게 감아 찼지만 멕시코 골키퍼의 선방에 막혔습니다.대표팀은 후반 17분 성예건과 강민우 대신 윤도영(마그데부르크)과 고종현(수원)을 투입했습니다.이후에도 대표팀은 여러 차례 찬스를 만들었지만 골로 연결하진 못했습니다.후반 18분 박혜성이 전방 압박으로 상대 패스 실수를 유도했고 박상현이 공을 가로채 오른발 아웃프런트 슛을 시도했지만 상대 골키퍼에 막혔습니다.후반 28분엔 윤도영의 날카로운 왼발 중거리 슛이 다시 한번 선방에 막혔고, 후반 40분엔 박상현이 페널티 아크 정면에서 때린 오른발 슛이 골대 왼쪽으로 살짝 벗어났습니다.대표팀은 거친 플레이와 신경질적 반응을 보인 멕시코를 강하게 몰아붙였지만, 득점에 실패하며 무승부로 경기를 마쳤습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)