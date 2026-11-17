▲ 악수하는 카니 캐나다 총리(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석과 마크 카니 캐나다 총리가 현지시간 17일 정상회담을 열고 양국 간 추가 관세 인하와 경제협력 확대에 합의했습니다.중국 관영 신화통신과 로이터통신 등에 따르면 카니 총리는 18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 하루 앞두고 선전에서 시 주석과 만나 이처럼 합의했습니다.합의에 따라 중국은 냉동 돼지고기, 어류·수산물 등 약 4억 캐나다달러(약 3천700억 원) 규모의 캐나다산 수출품에 추가로 관세를 감면하기로 했습니다.이에 대응해 캐나다는 올해 말 만료를 앞둔 중국산 일부 철강·알루미늄 제품에 대한 관세 감면 조치를 2년 더 연장하기로 했습니다.중국 상무부는 이날 대변인 명의의 발표문에서 양국이 여러 차례 경제·무역 협상을 거쳐 기존 합의를 보완하는 추가 합의에 도달했다고 밝혔습니다.양국은 전자상거래 협력, 중국계 은행의 캐나다 내 지점 설립, 기업 경영환경 개선 등에서도 공감대를 형성했습니다.시 주석은 이날 회담에서 양국이 지난 1월 전략적 동반자 관계를 진전시키기로 합의한 이후 각 분야의 교류와 협력이 완전히 재개됐다며 "중국과 캐나다 간 소통과 협력이 강화되면 양국뿐 아니라 아시아·태평양과 세계에도 이익이 될 것"이라고 말했습니다.이어 "서로의 핵심 이익과 중대한 관심사에 대한 이해와 존중을 심화하며, 갈등과 이견을 적절히 관리하고 해소해 양국 관계의 올바른 방향을 함께 확고히 지켜야 한다"며 장기적 인문 교류와 교육, 문화, 관광, 청년 등 분야 협력을 장려해야 한다고 역설했습니다.카니 총리도 양국 관계에 대해 "더 큰 예측 가능성과 안정성이 생겼다"면서 "양자 무역 체제가 안정을 찾은 것은 우리가 더 폭넓고 실용적으로 협력해 문제를 해결할 수 있음을 보여준다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)