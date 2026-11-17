▲ 17일 강원 원주DB프로미아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 원주 DB와 안양 정관장의 경기. 정관장 변준형이 골밑슛을 시도하고 있다.

프로농구 2위 안양 정관장이 4쿼터만 13점을 책임진 변준형을 앞세워 원주 DB를 물리치고 5연승을 내달렸습니다.정관장은 17일 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 원정 경기에서 82대 77로 이겼습니다.2일 대구 한국가스공사와 경기부터 한 번도 안 지고 5연승을 달린 2위(11승 4패) 정관장은 1위(11승 3패) 서울 삼성과 승차를 0.5경기로 좁혔습니다.정관장은 또 올 시즌 첫 번째로 전 구단 상대 승리를 거둔 팀이 됐습니다.홈 연승 행진이 3경기에서 끊긴 DB는 4위(8승 8패)를 유지했습니다.DB는 외국인 레이션 해먼즈가 사타구니 부상으로 이탈하는 악재 속에 상승세의 정관장을 상대해야 했습니다.그러나 1쿼터를 16대 16으로 마친 DB는 외려 외국인 2명을 가동할 수 있는 2~3쿼터에 우위를 보이며 앞서나갔습니다.외국인 1번 옵션 헨리 엘런슨이 변함없는 활약을 펼쳤고, 해먼즈의 빈자리는 이유진, 김보배, 이용우 등 국내 선수들이 한 발 더 뛰며 메웠습니다.3쿼터 8분여에는 이선 알바노의 패스에 이은 이유진의 3점이 림을 가르면서 DB는 54대 43, 두 자릿수 격차를 만들었습니다.정관장은 4쿼터 득점력이 살아난 변준형을 앞세워 추격의 고삐를 죄었습니다.DB의 득점을 첫 3분여 동안 '0'으로 묶고 변준형과 이대헌의 연속 7득점으로 3점 차까지 쫓아갔습니다.이어 3분 10여 초에는 변준형이 돌파로 득점해 내고 앤드 원 자유투까지 성공시켜 정관장이 76대 75로 역전했습니다.변준형의 활약은 여기서 그치지 않았습니다.1분 25초를 남기고 정면에서 알바노를 앞에 두고 3점을 꽂아 4점 차를 만들었습니다.20초를 남기고 엘런슨이 던진 3점이 림에 맞고 나오면서 정관장의 승리는 굳어졌습니다.DB로서는 4쿼터 정관장의 수비에 꽁꽁 묶여 5득점에 그친 게 뼈아팠습니다.변준형이 올린 18점의 절반을 훌쩍 넘는 13점이 승부처였던 4쿼터에 만들어졌습니다.변준형은 어시스트도 8개를 곁들였습니다.데이본 리드는 정관장에서 가장 많은 21점을 넣고 리바운드 7개를 잡아냈습니다.DB에서는 엘런슨이 양 팀 최다 27점을 넣고 리바운드 14개를 잡아냈지만, 패배에 빛바랬습니다.(사진=연합뉴스)