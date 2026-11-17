▲ 환호하는 정관장 선수들

여자 프로배구 정관장이 외국인 주포 반야 부키리치(등록명 부키리치)의 공백에도 승부처에서 뒷심을 발휘하며 IBK기업은행의 개막 연승 행진을 멈춰 세웠습니다.정관장은 17일 화성종합체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 여자부 방문 경기에서 기업은행을 세트 점수 3대 1로 이겼습니다.정관장은 2승 2패, 승점 6을 기록했습니다.남녀부 유일의 무패 팀이던 기업은행은 개막 4연승을 마감하고 4승 1패, 승점 12에 머물렀습니다.왼쪽 종아리 부상으로 결장 중인 부키리치의 공백은 여러 선수가 힘을 모아 메웠습니다.종휘와 박혜민이 21점씩을 올렸고, 이선우는 블로킹 4개를 포함해 12점, 오세인은 10점을 보탰습니다.기업은행은 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)이 양 팀 최다인 28점, 최정민이 23점을 올렸지만, 시즌 첫 패배를 막지 못했습니다.정관장은 1세트 기업은행 최정민에게 블로킹 3개를 포함해 10점을 내주며 기선을 빼앗겼습니다.그러나 2세트 20대 22에서 박혜민의 공격과 이선우의 서브 에이스 등을 묶어 4연속 득점한 뒤 24대 23에서 오세인의 퀵오픈으로 균형을 맞췄습니다.3세트 18대 21에선 4점을 내리 따내 전세를 뒤집은 뒤 25대 25에서 박혜민의 연속 퀵오픈으로 세트를 가져갔습니다.기세를 탄 정관장은 4세트 초반부터 달아나며 승기를 굳혔고, 25대 16으로 세트를 마무리하며 역전승을 완성했습니다.(사진=한국배구연맹(KOVO) 제공, 연합뉴스)