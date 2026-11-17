▲ 필리핀에서 화상으로 대학수학능력시험 비상 점검회의 하는 이 대통령

이재명 대통령은 오늘(17일) 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능을 활용한 부정행위 우려가 커지는 데 대해 "부정행위는 공정한 경쟁의 근간, 우리 사회가 쌓아온 신뢰를 허물어뜨리는 중대 범죄"라고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 필리핀 마닐라에서 화상으로 주재한 '수능 비상 점검회의'에서 "수능을 앞두고 시험의 공정성에 대한 우려가 매우 큰 만큼 철저한 대비를 해야 한다"고 강조했습니다.이어 "수능은 우리 사회에서 기회의 사다리이자 공정성의 상징과도 같다"며 "'가난은 참아도 불공정은 못 참는다'라는 말이 있듯, 수능의 공정성과 신뢰가 절대로 흔들려서는 안 된다"고 당부했습니다.또한 "부정 행위자에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정 대응해야 한다"며 "사전에 철저하게 대비하고 사후적으로는 엄정하게 대응해야 한다"고 덧붙였습니다.이틀 앞으로 다가온 수능의 사전 대비와 관련해서는 "오늘 국무총리가 발표한 정책이 현장에서 제대로 구현되는 게 중요하다"며 "미비점이 없는지 다시 한번 살펴서 보완할 점은 즉시 보완하라"고 주문했습니다.특히 "다른 사람의 시각에서 보는 게 중요하다"며 "SNS나 커뮤니티를 철저히 스크린해 반론이나 문제 지적을 잘 챙겨보라. 저도 조금씩 보고 있는데 의외로 도움될 요소가 꽤 있다"고 언급했습니다.아울러 "감독과 시험 운영에 더 많은 부담이 가게 되는 만큼 현장 감독 선생님들의 어려움을 세심히 살펴 달라"며 "시험의 기본적인 부분도 문제가 생기지 않도록 철저히 점검하고, 문답지 호송·관리와 안전 점검 등 모든 절차가 완벽히 작동하도록 만반의 준비를 해 달라"고 지시했습니다.이어 "모든 수험생이 걱정 없이 시험에만 집중하도록 철저히 준비해달라"며 "시험이 끝난 다음에도 혹여라도 있을 수 있는 부정행위의 가능성을 철저하게, 전수조사 하든지 해서라도 관련해서 엄정하게 대응하라"고 강조했습니다.사후 대책과 관련해서는 "올해로 끝나는 게 아니고 내년, 내후년에도 계속 반복될 일이므로 확고한 대책을 안정적으로 수립해 달라"고 주문했습니다.이 대통령은 "과거와 달리 최첨단 전자장비와 첨단기술을 이용한 것이기 때문에, 반대로 얘기하면 얼마든지 다 찾아낼 수 있다"며 "데이터로 기록이 다 남기 때문에 찾아낼 수 있다는 점을 국민들께 소상히 알리고, 어떤 대책을 취할지도 명확히 보여주면 예방에도 도움이 될 것"이라고 설명했습니다.그러면서 "사후에 철저히 분석해 위반 사례를 예외 없이 다 처벌하고, 처벌의 수위도 지금까지와 차원이 다르다는 점을 충분히 홍보하라"며 "반드시 잡히고, 잡을 수 있다는 점을 충분히 고지하고 책임도 엄정하다는 점을 잘 알리라"고 거듭 강조했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)