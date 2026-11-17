▲ 이용철 법무장관 후보자
이용철 법무부 장관 후보자가 과거 2년 8개월 동안 강남 빌라 등 주택 3채를 보유한 다주택자였던 것으로 드러났습니다.
국회에 제출된 인사청문요청안 자료를 보면 이 후보자는 지난 1999년부터 서울 강남구 역삼동에 빌라를 보유하고 있었고, 이 빌라가 재건축이 진행되면서 '역삼동 A아파트' 입주권을 가지고 있습니다.
지난 2016년에는 경기 광주시 곤지암읍 봉현리 일대에 토지와 건물 등을 3억 2천만 원에 매입한 뒤 2020년 7월 장녀에게 증여한 사실도 있습니다.
2020년 7월은 당시 정부가 다주택자 종합부동산세 최고세율과 양도소득세율을 대폭 올리는 세제 개편안을 발표할 때였습니다.
이 후보자는 지난 2017년에 강원 인제군 북면 용대리에 있는 전용면적 56.52 제곱미터 크기의 빌라를 3천2백만 원에 매입한 뒤 2024년에 다시 팔았습니다.
이 후보자가 한때 보유했던 부동산 자산을 종합하면 2017년 11월부터 2020년 7월까지 약 2년 8개월 동안 3주택자였고, 2017년 11월부터 2024년 1월까지 약 7년 8개월 동안 2주택자였습니다.
2024년 1월 이후부터는 '1가구 1주택'을 유지하고 있습니다.
이 후보 측은 다주택 보유 전력에 대해 "공직 취임 전 일시적으로 다주택자가 되었다가 해소하였으며, 국민의 주거 문제는 늘 무거운 마음으로 받아들이고 있다"고 밝혔습니다.
이어 "역삼동 빌라는 1999년경 실거주 목적으로 매수, 실제 오랜 기간 거주했다"며 "봉현리 주택은 주말영농을 위하여 매수했고, 인제군 빌라는 2017년경 건강, 관광목적 등 개인적인 사정으로 매입한 것"이라고 설명했습니다.
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