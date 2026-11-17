▲ 이용철 법무장관 후보자

이용철 법무부 장관 후보자가 과거 2년 8개월 동안 강남 빌라 등 주택 3채를 보유한 다주택자였던 것으로 드러났습니다.국회에 제출된 인사청문요청안 자료를 보면 이 후보자는 지난 1999년부터 서울 강남구 역삼동에 빌라를 보유하고 있었고, 이 빌라가 재건축이 진행되면서 '역삼동 A아파트' 입주권을 가지고 있습니다.지난 2016년에는 경기 광주시 곤지암읍 봉현리 일대에 토지와 건물 등을 3억 2천만 원에 매입한 뒤 2020년 7월 장녀에게 증여한 사실도 있습니다.2020년 7월은 당시 정부가 다주택자 종합부동산세 최고세율과 양도소득세율을 대폭 올리는 세제 개편안을 발표할 때였습니다.이 후보자는 지난 2017년에 강원 인제군 북면 용대리에 있는 전용면적 56.52 제곱미터 크기의 빌라를 3천2백만 원에 매입한 뒤 2024년에 다시 팔았습니다.이 후보자가 한때 보유했던 부동산 자산을 종합하면 2017년 11월부터 2020년 7월까지 약 2년 8개월 동안 3주택자였고, 2017년 11월부터 2024년 1월까지 약 7년 8개월 동안 2주택자였습니다.2024년 1월 이후부터는 '1가구 1주택'을 유지하고 있습니다.이 후보 측은 다주택 보유 전력에 대해 "공직 취임 전 일시적으로 다주택자가 되었다가 해소하였으며, 국민의 주거 문제는 늘 무거운 마음으로 받아들이고 있다"고 밝혔습니다.이어 "역삼동 빌라는 1999년경 실거주 목적으로 매수, 실제 오랜 기간 거주했다"며 "봉현리 주택은 주말영농을 위하여 매수했고, 인제군 빌라는 2017년경 건강, 관광목적 등 개인적인 사정으로 매입한 것"이라고 설명했습니다.