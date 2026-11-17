▲ 스마트안경 (자료화면)

올해 7월 수원에서 법학적성시험(LEET)에 응시한 20대 수험생이 스마트안경을 착용했다가 적발돼 경찰 수사를 받고 있습니다.경기 수원장안경찰서는 지난 7월 수원시 장안구 한 고등학교서 치러진 2027학년도 법학적성시험 고사장에서 반입이 금지된 스마트안경을 착용하고 시험에 응시한 20대 여성 응시자 A 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.당시 A 씨는 1교시 시험을 마친 뒤 2교시 시험을 치르던 중 안경테에서 불빛이 번쩍이는 것을 수상하게 여긴 감독관에 의해 적발됐습니다.법학전문대학원협의회는 현장에서 A 씨의 스마트안경을 수거하고 응시 무효조치를 한 뒤 지난 8월 초 경찰에 수사 의뢰했습니다.이달 초 피의자 신분으로 경찰에 출석한 A 씨는 "스마트안경을 착용한 사실은 맞지만, 시험장 반입 제한 물품인 줄 몰랐다"며 "안경을 이용해 부정하게 답안을 작성하지는 않았다"는 취지로 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다.해당 안경으로 시험 문제를 풀었는지는 아직 확인되지 않은 걸로 전해졌습니다.경찰은 조만간 수사를 마무리하고 A 씨를 공소청에 송치할 예정입니다.(사진=연합뉴스)