▲ 이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 제21차 동아시아 정상회의에 입장하고 있다.

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의를 계기로 필리핀을 방문 중인 이재명 대통령은 17일 취임 후 처음으로 동아시아 정상회의(EAS)에 참석, 각국 정상들과 협력 방안 및 국제 정세에 관해 논의했다고 김성완 청와대 대변인이 서면 브리핑에서 밝혔습니다.이 대통령은 이 자리에서 "지정학적 경쟁이 격화하고 글로벌 불확실성이 심화하는 국제질서 속에서, 차이를 인정하면서 공감할 수 있는 의제를 찾아 실질적 성과를 만드는 것이 EAS의 가치"라고 말했습니다.이런 맥락에서 온라인 스캠 공동대응, 국제수로에서의 국제규범 수호, 미얀마 인도적 지원 등을 의제로 제시했습니다.우선 온라인 스캠과 관련해서는 한국이 내년부터 '한-아세안 스캠 관련 범죄 대응 및 단속 협력사업'을 출범시킨다며 말이 아닌 행동으로 초국가 범죄에 대한 역내 대응 역량 강화를 지원하겠다고 약속했습니다.국제수로의 국제규범 수호와 관련해서는 남중국해에서 국제법에 따른 항행과 상공 비행의 자유를 수호하는 것이 중요하다고 강조했습니다.그러면서 아세안과 중국이 논의 중인 '남중국해 행동 준칙'과 관련해 "행동 준칙이 국제법에 합치하고 모든 관련국의 정당한 권익을 존중해 역내 신뢰와 안정에 기여해야 한다"고 짚었습니다.아울러 "최근의 중동 상황은 자유롭고 안전한 통항이야말로 모두의 안보가 걸린 문제이자 번영의 토대임을 일깨워줬다"고 언급했습니다.미얀마 문제와 관련해 아세안의 평화적 해결 노력을 지지하고, 인도적 지원을 지속하겠다는 뜻도 밝혔습니다.마지막으로 이 대통령은 한국 정부의 '한반도 평화공존 3대 청사진'을 공유하면서 "남북 간 대화가 재개돼 궁극적으로 한반도에 항구적 평화가 정착될 수 있도록 역내 주요 국가들이 적극적인 관심을 갖고 협력해달라"고 당부했습니다.각국 정상들은 한반도 평화·안정의 중요성에 대해 공감을 표했다고 김 대변인은 전했습니다.이날 회의에서는 EAS의 온라인 스캠 대응을 위한 협력 강화 등 2건의 정상 성명이 채택됐습니다.(사진=공동취재 제공, 연합뉴스)