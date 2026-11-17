▲ 이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담 전 악수를 하고 있다.

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 필리핀을 방문한 이재명 대통령이 마닐라 현지에서 다카이치 사나에 일본 총리를 만나 정상회담을 가졌습니다.이번 회담은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의, 이 대통령의 지난 1월 일본 나라현 방문, 다카이치 총리의 5월 안동 방문에 이은 두 정상의 네 번째 정상회담입니다.지난해 11월 남아프리카공화국 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 이뤄진 비공식 약식 회담까지 더하면 다섯 번째 만남이 됩니다.이 대통령은 "바쁜 중에도 함께할 시간을 만들어 주셔서 감사하다"며 "한일 관계도 총리님의 노력으로 정말 그 어느 때보다 밝아지고 있다"고 인사를 건넸습니다.이어 "한국 국민과 일본 국민의 선호도 역시 매우 많이 개선돼, 사상 최고 수준이 아닌가 싶다"며 "민간 교류 확대와 경제 협력이 계속 늘고 있으며 안보 문제에서도 피차 많은 도움이 되고 있다"고 강조했습니다.그러면서 "내년 1월에 저를 아주 좋은 장소로 초청해주셨는데 감사드린다. 흔쾌히 가서 뵙겠다"며 내년 1월 일본에서의 정상회담 개최를 사실상 공식화했습니다.다카이치 총리는 "올해 5월 (이재명) 대통령의 고향 안동에서 본 후 여기서 (다시) 만날 수 있게 돼 반갑다"며 "풍경이 좋은 추억이 됐다"고 화답했습니다.또 "국제 정세가 점점 어려워지는 가운데 일한 관계의 중요성이 더 커지고 있다"며 "셔틀 외교를 본격적으로 진행하면서 양국 관계를 발전시켜 나갔으면 좋겠다"고 말했습니다.양 정상은 비공개 회담에서는 정상 간의 셔틀외교에 더해 정부 당국은 물론 국회와 민간 영역에 이르기까지 양국 간 교류가 그 어느 때보다 활발하게 이루어지고 있는 것을 높이 평가했다고 김성완 청와대 대변인이 서면 브리핑에서 전했습니다.아울러 앞으로도 다양한 분야에서 양국 국민이 체감할 수 있는 협력의 성과를 더욱 심화시켜 나가자는 데에 공감대를 이뤘습니다.그 과정에서 양국관계 발전에 제약이 될 수 있는 어려운 문제에도 진전을 이뤄나갈 필요가 있다고 언급했습니다.과거사 문제 등 민감한 현안에 대한 해법 마련에도 힘써야 한다는 점을 시사한 발언으로 해석할 수 있습니다.특히 양 정상은 중동 사태로 인한 에너지 위기가 지속되는 상황에서, 양국이 공급망 및 에너지 안보 분야의 중요한 협력 파트너라는 데 공감하고, 관련 협력을 보다 강화해 나가기로 했습니다.나아가 국제질서의 변화 속에서 동북아 지역의 평화와 안정에 관련된 주요국들의 논의가 활발히 전개되고 있는 양상에 주목하고, 그 어느 때보다 양국 간 전략적 소통이 중요하다는 데 의견을 같이했다고 김 대변인은 소개했습니다.한일 정상은 국제사회의 여러 도전 과제에 대응하기 위한 협력을 더욱 강화하기로 했으며, 차기 셔틀 외교를 계기로 일본에서 다시 만나 더욱 심도 있는 소통을 이어 나가기로 했습니다.(사진=연합뉴스)