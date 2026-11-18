

국립발레단의 '카멜리아 레이디' 개막을 며칠 앞두고 객원 주역이 부상으로 빠졌습니다. 빈 자리를 채운 건 40세의 수석무용수, 발레리나 박슬기 씨였습니다. 박슬기 씨가 '카멜리아 레이디' 주역 마르그리트로 공연을 마치고 커튼콜 스튜디오를 찾아왔습니다.



박슬기 씨는 원래 프뤼당스와 마농 역으로 캐스팅됐고, 마르그리트는 언더로 연습 상대만 해주던 역이었죠. 안무가 존 노이마이어는 그의 리허설을 직접 보고 마르그리트로 캐스팅했습니다. 박슬기 씨는 엿새 동안 다섯 번, 마르그리트와 극중극 마농으로 무대에 섰습니다.



87세의 거장 노이마이어는 마르그리트의 일생을 이야기하다 눈물을 흘렸습니다. 무용수들도 연습 도중 울컥하곤 했습니다. 10살 이상 차이 나는 후배 단원 양준영 씨와 호흡을 맞춰 비극적인 사랑을 춤춘 박슬기 씨는 커튼콜에서도 마르그리트의 감정에서 빠져나오지 못했습니다. 퍼플·화이트·블랙, 세 파드되에 담긴 감정과 연습 과정, 출산 후 무대로 돌아오기까지의 시간, 그리고 잊지 못할 커튼콜 이야기까지 들어봤습니다. 최초로 공개되는 이번 '카멜리아 레이디' 공연 실황 중 주요 장면도 놓치지 마세요.



♪ '카멜리아 레이디' 화이트 파드되 중에서 - 박슬기, 양준영 (음악: 쇼팽 피아노 소나타 3번 3악장)_영상제공 국립발레단

♪ '카멜리아 레이디' 블랙 파드되 중에서 - 박슬기, 양준영 (음악: 쇼팽 발라드 1번)_영상제공 국립발레단



* 2025년 국립발레단 초연 당시 커튼콜 258회 "그녀의 드레스는 왜 자꾸 바뀌는가-'카멜리아 레이디' 집중 탐구" 편 보기

(진행 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 l 출연 박슬기 국립발레단 수석무용수ㅣ녹음 녹화 강보배 ㅣ편집 정용희)

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