▲ 미국-이란

중동 지역 미군 시설을 겨냥한 이란의 공격이 잇따르면서 역내 긴장이 다시 고조되고 있습니다.미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁을 끝내기 위한 외교적 노력이 교착 상태에 빠진 가운데, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 바레인에 주둔 중인 미군 레이더 기지를 연일 표적으로 삼으며 무력시위를 이어가고 있습니다.바레인 당국은 현지시간 17일 자국 영공으로 날아온 이란의 공중 공격을 성공적으로 요격했다고 밝혔습니다.앞서 이란 혁명수비대는 무인기를 동원해 바레인 셰이크 이사 공군 기지 내 미군 레이더 시스템을 타격했다고 발표했습니다.혁명수비대 측은 이번 공격이 미군 무인기의 이란 영공 지속 침범에 대한 정당한 대응 차원이라고 주장했습니다.바레인 당국은 구체적인 위협 대상을 명시하지 않은 채 자국민과 거주자들에게 가장 가까운 방공호 등 안전한 장소로 대피할 것을 긴급 촉구하기도 했습니다.바레인 내 미군 시설을 노린 혁명수비대의 공격은 불과 며칠 전에도 있었습니다.지난 15일 이란은 미국의 적대적 행위에 대한 보복을 명분으로 알리파 헬기 기지의 미군 방공 레이더를 겨냥해 6대의 자폭 드론을 발사했습니다.당시에도 바레인 방공망이 이를 요격해 격추한 것으로 전해졌습니다.미 해군 제5함대의 사령부가 위치한 바레인은 중동 내 미군의 핵심 전략 요충지입니다.이란이 며칠 간격을 두고 이곳의 방공 레이더망을 집요하게 노린 것은 역내 미군 정찰 및 방공 능력을 무력화하고, 확전 시 주도권을 쥐기 위한 고도의 셈법이 깔린 것으로 풀이됩니다.미군 기지를 겨냥한 이란의 거듭되는 공격이 분쟁의 불씨를 더 키울 수 있다는 우려도 나옵니다.미군도 시어도어 루스벨트함이 이끄는 항모 전단을 전날 대(對)이란 군사작전을 관할하는 중부사령부 작전 구역에 진입시키는 등 전력 보강을 진행 중입니다.지난 2월 28일 발발한 미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁은 이미 역내 여러 국가로 번진 상태입니다.