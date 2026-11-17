▲ 호르무즈 해협 인근 오만만 해상의 유조선

중동의 핵심 원유 수송로인 호르무즈 해협에서 초대형 유조선과 액화가스 운반선 등 선박 2척이 기뢰에 부딪혀 폭발했다고 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 현지시간 17일 주장했습니다.혁명수비대 해군은 이날 성명을 통해 "몇 시간 전 항행 규정을 위반한 선박 2척이 기뢰와 접촉해 대규모 폭발과 함께 화재가 발생했다"고 발표했습니다.피해 선박 중 한 척은 200만 배럴 이상의 원유를 적재한 초대형 유조선이며, 다른 한 척은 액화가스 운반선으로 파악됐습니다.혁명수비대는 초대형 유조선이 호르무즈 해협 서부 해역에서, 액화가스 운반선은 해협 남부의 비인가 항로에서 각각 기뢰와 접촉했다고 설명했습니다.특히 혁명수비대는 이들 선박이 당시 다수의 미군 전투기와 군용기의 호위를 받고 있었다고 주장했습니다.혁명수비대는 "미군 측은 호르무즈 해협 해역에 부설된 기뢰를 전혀 인지하지 못했다"며 "기뢰 폭발에 따른 대형 화재로 선박들의 운항이 중단됐다"고 전했습니다.아울러 혁명수비대 해군은 해운사들과 미국을 향한 강도 높은 경고 메시지도 내놨습니다.성명은 "최근 호르무즈 해협에서 목격되는 화재는 해운사들이 미국 당국자들의 거짓말을 맹신한 결과"라며 "호르무즈 해협 남부 및 비인가 항로에서 규정을 위반하는 선박들은 기뢰라는 철과 불의 장벽에 직면하게 될 것임을 명심하라"고 경고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)