[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)

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피싱 등 범죄에 이용된 계좌로 간주되면 금융 거래가 정지되는 점을 이용해, 남의 통장을 정지시켜버리는 일명 '통장 묶기' 범죄. 사기범들은 남의 통장으로 소액을 여러 차례 입금해 정지시킨 뒤, 피해자에게 접근해 돈을 요구하는 수법을 주로 사용합니다. 문제는 피해자의 금융거래가 정지되면 복구되기까지 몇 주~몇 달의 시간이 걸린다는 점입니다. 거래처나 고객과 금융 거래가 잦은 자영업자들은 더욱 고통스러울 수밖에 없습니다. 이번 사건의 제보자도 '통장 묶기'의 피해자입니다. 하지만 제보자는 이상한 돈이 입금된 것을 보고 자신이 '통장 묶기'의 표적이 됐다는 사실을 눈치챘습니다. 통장이 묶이는 피해를 막기 위해 은행과 금감원, 경찰에까지 연락한 피해자, 그러나 돌아온 대답은 황당했습니다. 통장이 묶인 뒤에야 조치를 취할 수 있다는 겁니다. 피해자는 꼼짝 없이 통장이 묶일 수밖에 없는 걸까요?



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