[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 김보원 (SBS '그알' 피디), 송지원 (변호사)

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동거 중이던 여자친구를 지속적으로 폭행한 24세 전 모 씨. 전 씨는 3시간여 동안 여자친구를 514회 폭행해 결국 숨지게 했습니다. 피해자는 무자비한 폭행 속에서도 저항하거나 달아날 생각조차 할 수 없을 만큼 가해자에게 심리적 지배를 받고 있던 상태였습니다. 일명 '강서 고문 살인' 사건이 SBS '그것이 알고 싶다'를 통해 알려지면서 가해자에 대한 공분이 커진 가운데, 1심 선고가 내일로 다가오면서 가해자가 어떤 처벌을 받게 될지 관심이 쏠리고 있습니다. 공소청은 가해자 전 씨에게 '징역 20년'을 구형했는데, 징역 20년 이하의 형이 선고될 경우 20대인 가해자인 40대 혹은 그 전에 사회에 복귀하게 됩니다. '그알' 피디가 털어놓는, 방송에서 다 하지 못했던 이 사건의 충격적인 진실을 들여다봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.