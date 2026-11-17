[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 미미미누 (김민우 · 입시 유튜버)

--------------------------------------------



'재수는 필수, 삼수는 선택…오수는 운명'이라고 말하는 '5수의 전설' 미미미누(김민우). '5수' 끝에 합격해 1타 강사 능가하는 입담으로 수험생들의 마음을 사로잡은 '미미미누'가 수능시험을 앞두고 헌터스 스튜디오에 왔습니다. 미미미누는 최근 불거진 AI 부정행위 이후 '수능을 연기해야 한다'고 호소하기도 했는데요, 유례없이 혼란스러운 상황에서 치러지는 올해 수능, 이대로 괜찮을까요? 수험생들에게 전하는 '선배 미미미누'의 조언은 무엇일까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.