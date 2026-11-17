▲ 국감서 질의하는 김문수 의원

더불어민주당 교육특별위원회 위원장을 맡고 있는 김문수 의원은 오늘(17일) 논란이 된 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 대책과 관련, "지금 마지막 호소를 드리자면 수험생 상호 간 감수(監守·감독하고 지킴)를 할 수밖에 없지 않나. 서로 경쟁자이기 때문에"라고 말했습니다.김 의원은 대학수학능력시험을 이틀 앞두고 이날 CBS 라디오에 나와 "참 대책이 막막하기는 합니다만"이라면서 이같이 밝혔습니다.김 의원은 "시험에 집중하는데 뭐 그걸 그러나(라고 할 수 있지만), 사실은 옆에 있는 수험생이 제일 인지하기가 좋기는 하다"고 말했습니다.그는 저 친구 좀 이상하다면서 대응하는 것이냐는 취지의 사회자 질문에 "그래서 그거를 예를 들어서 신고를 한다든가 그렇게 해 주고. 좀 이상하다거나 의심이 들면"이라고 밝혔습니다.김 의원은 "한 시험장 안에 감독관이 2명만 들어간다"며 "AI 부정행위를 감지할 수 있는 전문인력이 한 시험장당 1명 정도만 투입되고, 육안으로 다 해결해야 한다는 것이 현재 가장 문제"라고 지적했습니다.이어 "(수능에서) 지금 부정행위를 하다 걸리면 당해 연도하고 다음 연도만 응시 제한이 있다"며 "3년도 얘기했는데, 재수, 삼수하는 경우가 많기 때문에 5년, 10년, 심지어는 영구히 (응시) 자격을 제한하는 강도 높은 법안을 발의 중"이라고 했습니다.그는 "성범죄자들 정보를 공유하듯이 부정 시험 응시자 정보를 공유해 다른 기관이나 학교에서 아예 시험을 못 보게 하는 강도 높은 법안을 준비하고 있다"고 덧붙였습니다.김 의원은 "아주 큰 범죄로 강하게 (처벌) 해야 하지 않나 생각하고 있다"며 "당장 올해 시험부터 적용 가능하도록 소급하는 내용도 법안에 넣을 것"이라고 했습니다.수험생이 서로를 감시해야 한다는 취지의 김 의원 발언을 두고 학생들에게 '커닝' 감독까지 시킨다는 비판이 터져 나왔습니다.국민의힘 조용술 대변인은 논평을 내고 "시험에 집중해야 할 수험생에게 정작 시험은 뒷전으로 하고 부정 행위자까지 잡아내라는 게 말이 되는가"라며 "황당하기 짝이 없는 대안에 실소를 금할 수 없다"고 지적했습니다.조 대변인은 "정부가 마련해야 할 대책의 책임을 학생들에게 떠넘기는 꼴"이라며 "강도를 피해자에게 잡으라고 하는 것과 무엇이 다른가"라고 반문했습니다.개혁신당 천하람 의원은 페이스북에서 "자기 시험 치르기도 바쁜 수험생에게 다른 수험생 감시와 신고를 하라는 것"이라고 비판했습니다.김 의원은 논란이 이어지자 이날 오후 페이스북에 "수험생 상호 감시는 매우 잘못된 것"이라고 적으며 입장을 바꿨습니다.그는 "수험생은 시험에만 집중해주고. 교육 당국에서 철저히 부정 응시자를 방지하고 색출해야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)