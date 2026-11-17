내일모레(19일) 수능일을 앞두고 날씨가 크게 변하겠습니다.



오늘에 이어 내일도 오후에 전국에 비가 내릴 텐데, 내일 내리는 비가 추위를 몰고 오겠습니다.



보시는 것처럼 우리나라 상층에 오후에 이렇게 기압골이 통과하면서 전국에 비가 내리겠고요, 기압골의 후면을 따라 영하 30도 안팎의 찬 공기가 점차 내려오겠습니다.



강한 북풍을 타고 찬 공기가 내려오는 오후부터 날이 많이 추워지겠습니다.



내일 서울의 낮 최고 기온이 9도로 오늘보다 7도가량이 낮겠고요, 오늘 아침보다도 기온이 낮겠습니다.



수능 당일에는 서울의 아침 기온이 영하 1도, 체감 온도는 영하 4도까지 내려가며 전국 대부분 지역에서 수능 한파가 찾아오겠습니다.



수능 당일 추위도 문제지만, 도로 살얼음 조심하셔야겠습니다.



내일 오후부터 밤사이 내리는 비가 밤의 기온이 떨어지면서 도로에 얼어붙을 가능성이 높습니다.



또 내일 경기 북동부와 강원, 전북 동부에는 눈이 내려 조금 쌓이는 곳도 있겠습니다.



내일 아침 기온 보겠습니다.



서울이 5도, 광주가 10도로 오늘보다 낮게 출발하겠고요, 낮 기온 서울이 9도, 춘천도 9도에 그치겠고 찬 바람이 강해서 체감 온도는 더 떨어지겠습니다.



이번 주말에 추위가 절정을 보이겠습니다.



서울의 아침 기온이 영하 4도까지 떨어지겠고요, 수능 당일에는 충청과 호남 그리고 서해안, 제주 지역에 비나 눈이 내릴 전망입니다.



(남유진 기상예보사)