삐걱거리던 전차군단 독일이 세계적인 명장 클롭 감독 부임 이후 확 달라졌습니다.



네이션스 리그에서 강호 네덜란드에 5대 0 대승을 거둬 조 1위로 8강에 올랐습니다.



네덜란드와 그리스에 이어 조 3위였던 독일은 네덜란드에 반드시 승리해야 최소 조 2위로 8강에 오를 수 있었는데요.



클롭의 마법은 더 대단했습니다.



5경기 무패의 네덜란드를 상대로 클롭이 선발한 셰르한트가 전반에 데뷔골을 터뜨렸고, 후반 들어 더욱 상대를 몰아쳤습니다.



후반 15분부터 11분 동안 비르츠가 2골, 슐로터베크가 1골을 뽑아 4대 0으로 크게 앞서 나갔습니다.



이제 1골만 더 넣으면 골 득실에서 네덜란드마저 제쳐 조 1위 등극이 가능했는데, 이번에도 클롭 감독이 선택한 신예 그루다가 후반 33분 5번째 골까지 뽑아내 결국 조 1위로 8강에 진출했습니다.



최근 3번의 월드컵에서 부진했던 전차군단의 바퀴가 이제 다시 제대로 굴러가는 것 같네요.



(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 최진회)