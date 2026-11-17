<앵커>



2026년 최악의 시간을 보냈던 한국 축구가 잠시 후 올해 마지막 평가전에 나섭니다. 선수들은 오늘(17일)을 반등의 시작점으로 삼겠다며 이를 악물었습니다.



카타르에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



북중미월드컵의 충격적인 결과와 팀 내 갈등, 그리고 모레노 임시 감독 체제에서도 좀처럼 나아지지 않는 경기력까지.



그야말로 '최악의 한 해'를 보낸 선수들에게 카타르전은 싸늘하게 식은 팬들의 마음을 돌릴 마지막 기회입니다.



[황인범/축구대표팀 미드필더 : 더 좋은 단단한 팀이 된다고 한다면, 응원을 해주실 거라고 생각을 해서 그게 시작점이 되어야 될 것 같다는 말씀드리고 싶습니다.]



경기를 마치고 스페인으로 돌아가는 모레노 임시 감독은 젊은 선수들의 기용을 예고하며 변화를 시사했습니다.



특히 최전방 공격수로 나서는 손흥민에겐 보다 폭넓은 움직임을 주문했습니다.



[모레노/축구대표팀 임시 감독 : 손흥민과 이강인에게도 라인 사이, 공간에서 자유롭게 움직일 수 있도록 주문하고 있습니다. 빌드업을 지원하면서도 최전방 지역까지 올라가 도움이나 득점에 관여하도록 하고 있습니다.]



선수들은 한국 축구의 반등을 위해 힘썼던 모레노 감독과 '유종의 미'를 거두겠단 각오입니다.



[황인범/축구대표팀 미드필더 : (감독 계약 관련) 어떤 결과로 이어지든 감독님도 후회가 없으시게끔 만드는 게 선수들이 할 역할이라고 생각을 합니다.]



[손흥민/축구대표팀 주장 : 서로 도와주고, 서로 격려해 주고, 서로 좀 안아주고 그렇게 해서 대표팀 올해 마지막 경기 잘 마무리해서 이기고 갈 수 있도록 합시다.]



2026년 축구대표팀의 마지막 훈련이 끝났습니다.



선수들은 무거운 책임감을 갖고 카타르전을 준비합니다.



(영상편집 : 박정삼)