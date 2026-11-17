<앵커>



블랙핑크 제니가 미국 그래미 시상식에서 2개 부문 후보에 오르며 수상에 도전합니다. 케이팝 홀대 논란 속에 신설된 아시안 팝 부문에도 우리 케이팝 그룹들이 후보로 지명됐는데요. 이를 두고 또다시 논란이 일고 있습니다.



김경희 기자입니다.



<기자>



2027 그래미 어워즈 아시안 팝 부문 후보에 오른 필리핀 걸그룹 비니입니다.



이들의 SNS에는 그래미 후보 지명을 축하하는 메시지가 가득합니다.



반면 같은 부문 후보로 함께 지명된 우리나라 걸그룹 아이브와 키키의 SNS는 그래미상과 관련해 아무런 언급이 없습니다.



소속사에서도 "할 말이 없다"며 말을 아꼈습니다.



K팝 홀대 비판이 일었던 아시안 팝 부문에 왜 굳이 출품했냐는 비난을 의식한 거라는 얘기가 나옵니다.



앞서 지난 7월 BTS는 그래미의 아시안 팝 부문 신설에 "음악을 지역과 언어로 구분한다"고 비판하며 보이콧을 선언한 바 있습니다.



그래미상 주최 측인 레코딩 아카데미가 의견 수렴에 나서는 듯했지만 끝내 이를 강행하자, 케이팝 4대 기획사 소속 그룹 대부분이 작품을 내지 않는 강수를 뒀습니다.



이 결과 최고의 아시안 팝스타 자리를 두고 아이브와 키키가 일본, 필리핀팀과 경쟁하는 구도가 만들어진 겁니다.



[임희윤/음악평론가 : 결국은 각자의 선택이자 각자의 행보일 거 같아요. (아시안 팝 부문에) 출품하지 않는 것이 어떤 선택으로 존중받을 수 있듯이, 출품하는 것도 선택으로 존중할 수 있다고 생각하고요.]



다수 케이팝 그룹들이 아시안 팝이 아닌 다른 부문에 출품했지만, 테임 임팔라와 협업한 제니만 본상인 올해의 레코드상 등 2개 부문 후보에 올랐습니다.



케이팝 스타의 그래미 본상 수상은 아직 없었습니다.



아시안 팝 부문 신설 논란 속에 제니가 첫 본상 수상의 주인공이 될지는 내년 2월 7일 시상식에서 결정됩니다.



(VJ : 오세관, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 최진회, 영상출처 : Star Magic, 스타쉽엔터테인먼트 KQ엔터테인먼트, HYBE LABELS Recording Academy)