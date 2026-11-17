<앵커>



국민의힘이 친한동훈계 의원들을 조작 징계했다고 주장했던 당 윤리위원이 그 근거 자료를 공개했습니다. 징계 당사자인 배현진 의원은 진상 규명을 요구하며 장동혁 대표를 압박했는데, 장 대표는 볼 필요도 없는 자료라고 일축했습니다.



장민성 기자의 보도입니다.



<기자>



국민의힘 배현진 의원은 지난 1월, 자신에게 비방 댓글을 단 사람의 손녀 사진을 비판 글과 함께 SNS에 올렸습니다.



아동학대 논란이 일었고 국민의힘은 당원권 정지 1년의 중징계를 내렸습니다.



당시 징계 결정에 참여했던 황경성 당 윤리위원이 징계가 조작됐다며 관련 자료를 공개했습니다.



윤민우 당 윤리위원장과 최 모 교수가 주고받은 메시지입니다.



징계 이틀 전, 윤 위원장이 최 모 교수로부터 '배현진 1년'이라고 적힌 메시지를 받자 '네'라고 답합니다.



최 교수에게 배 의원 징계 결정문 수정안 등을 이메일로 전하며 '보내드렸다. 전부 그대로 반영했다'는 메시지도 보냅니다.



최 교수는 윤리위원에 임명됐다 사퇴한 인물로 장동혁 대표와 당시 가까웠던 사이로 알려져 있습니다.



황 위원 측은 이 메시지들이 장 대표가 최 교수를 통해 배 의원 징계에 부당한 영향력을 행사한 증거라고 주장했습니다.



배 의원은 강하게 반발했습니다.



"장 대표 스스로 하명 부정 징계인지 밝히라"고 압박했습니다.



[배현진/국민의힘 의원 : 소명 무실, 이미 양정이 정해진 '답정너' 징계였던 것입니다.]



장 대표는 여전히 징계 과정과 결과에는 문제가 없다는 입장입니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 제가 그 내용을 볼 필요도 없지만, 볼 시간도 없었고요.]



당 원내지도부도 일단 "외부 인사인 최 교수의 행위만으로 부당 징계 개입이라고 할 수 있느냐"며 신중한 입장입니다.



하지만 황 위원 측은 한동훈 전 대표 징계 등 조작 의혹 근거 자료를 계속 공개할 거라고 밝혀 논란은 더 뜨거워질 전망입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 김한길)