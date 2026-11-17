<앵커>



국제통화기금 IMF가 올해 우리 경제 성장률 전망치를 불과 한 달 만에 큰 폭으로 높였습니다. 반도체 호황에 대한 기대가 반영된 건데요. 다만 대외 변수에 따라 성장세가 흔들릴 수 있는 만큼, 정부가 재정을 더 아껴 써야 한다고 지적했습니다.



채희선 기자가 보도합니다.



<기자>



SK하이닉스가 경기도 용인에 짓고 있는 새 반도체 공장입니다.



중소 협력업체들과 이곳의 장비와 실험실을 함께 쓰면서, 성장을 돕겠다는 계획입니다.



IMF는 반도체 수출로 벌어들인 돈이, 이렇게 경제 전반으로 서서히 확산할 것으로 전망했습니다.



반도체 호황 덕에 올해 성장률 전망치도 3.9%로 높여 잡았습니다.



7월 2.6%에서 지난달 3.3%를 거쳐서 한 달 만에 다시 한번 수정한 겁니다.



하지만 그 뒤에는 쓴 경고도 잊지 않았습니다.



우선 해외 불확실성이 큰 만큼, 현재 성장세가 반전될 위험이 크다고 진단했습니다.



또 높은 물가를 지목하면서 한국은행은 금리를 더 올리는 등 통화 긴축에 나서는 게 적절하고, 정부는 씀씀이를 줄이는 긴축 재정을 운용하는 게 좋을 거라고 조언했습니다.



정부가 추가세수로 만들기로 한 미래대응기금도, 저축을 해뒀다가 어려울 때 쓰는 재정 안정화 수단으로 둬야 한다고 덧붙였습니다.



그러면서도 고물가와 금리 부담에 취약한 가계와 기업에 대해서는 핀셋 지원을 해야 한다고 강조했습니다.



[김현동/배재대학교 경제학과 교수 : 경제 전체 성장은 좋아지고 있지만 소득 격차 자산 불평등이 심화될 수 있기 때문에 취약계층에 대한 정부의 적극적인 그리고 세밀한 대응이 필요하다.]



반도체 초호황에 덕에 받은 역대급 성적표 이면에는, 반도체에 쏠린 성장의 위험을 줄이고 취약계층의 부담도 덜어야 하는 어려운 과제가 함께 놓여 있습니다.