<앵커>



조국 혁신정책연구원장이 오늘(17일) 일본에 갔다가 입국을 거부당했습니다. 조국 원장의 전과 이력이 원인일 가능성이 나왔는데, 조 원장은 자신이 독도를 다녀왔기 때문일 거라고 주장했습니다.



보도에 김지욱 기자입니다.



<기자>



도쿄 하네다 공항에서 오늘 저녁 김포공항에 도착한 조국 혁신정책연구원장은 당시 상황을 이렇게 설명했습니다.



[조국/조국혁신당 혁신정책연구원장 : 출입국 수속을 밟지 못하고 별도의 조사실로 들어갔고요. 한 1시간 반 정도 2회에 걸쳐 조사를 받았습니다. 최종적으로는 입국을 불허한다는 통지를 내렸고….]



조 원장은 일본이 2024년 자신이 독도를 방문했던 걸 문제 삼아 입국을 불허한 걸로 의심했습니다.



[조국/조국혁신당 혁신정책연구원장 (2024년 5월) : 일본은 제국주의 식민 지배를 그리워하는 것입니까. 일본 총무성 장관의 외고조부가 이토 히로부미입니다. 조선 침탈의 선봉장이었습니다.]



당시 일본 정부가 항의했는데, 이후 조 원장이 일본에 간 건 이번이 처음입니다.



일각에서는 조 원장의 형사 처벌 전력 때문일 거라는 추정이 나옵니다.



일본 출입국관리법에 따르면 법령 위반으로 1년 이상의 징역·금고형을 받은 사람에 대해서는 상륙을 거부한다는 조항이 있습니다.



조 원장은 딸의 대학원 부정 입학 등 이유로 징역 2년 형이 확정된 뒤 특별사면을 통해 8달 복역 후 출소했습니다.



입국을 위해 별도의 비자가 필요했다는 지적에 조 원장은 일본 당국으로부터 비자 인터뷰 요청도 받지 않았다며 전과와 관련짓는 건 앞뒤가 맞지 않는 거라고 주장했습니다.



[조국/조국혁신당 혁신정책연구원장 : 일본을 뭐 한두 번 간 게 아닙니다. 최근에 가지 못했지만, 그때도 저에게는 국가보안법 위반 및 사면 복권 전과 기록이 있었어요.]



조국혁신당은 일본 정부에 사과를 요구했고, 외교부는 외교 경로를 통해 유감의 뜻을 전하고 정확한 사실관계 확인을 요청했다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 남일)