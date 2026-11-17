<앵커>



심정지 상태에 빠진 생후 6개월된 아기가 119 구급대의 신속한 대처로 가까스로 목숨을 구했습니다. 병원들이 입원을 거부하며 한 시간 넘게 도로 위를 헤매야 했지만, 구급대원들은 무조건 살리겠단 마음으로 소중한 생명을 지켜냈습니다.



김수윤 기자가 취재했습니다.



<기자>



아파트 단지로 구급차가 들어옵니다.



구급대원들이 다급하게 심폐소생술을 이어갑니다.



지난달 19일 오전 11시쯤, 부산 사하구에서 생후 6개월된 아기가 숨을 쉬지 못한다는 아버지 신고가 119에 접수됐습니다.



119상황실은 우선 영상통화로 심폐소생술 방법을 안내했습니다.



[아기 아버지 : 너무 당황해서 영상 통화로 구급대원분이 일단 침착하고 자기 말 들으라면서 절차를 알려주시겠다고 하셔서….]



신고 7분 만에 현장에 도착한 구급대는 아기가 심정지 상태인 걸 확인하고 엘리베이터 앞에서 응급처치를 이어갔습니다.



구급차 안에서 자동제세동기까지 동원했고, 오전 11시 40분쯤 아기는 가까스로 의식을 되찾았습니다.



하지만 고비는 끝나지 않았습니다.



근처 병원 4곳에서 입원을 거절당한 겁니다.



다행히 다섯 번째로 연락한 양산부산대병원으로 이송이 결정됐고, 신고 1시간 20분 만인 낮 12시 40분에야 병원에 도착했습니다.



부정맥 진단을 받고 입원한 아기는 16일 만인 지난 4일, 건강하게 퇴원했습니다.



[아기 어머니 : 구급대원분들 덕분에 아기가 손도 빨고 웃고 감사한 마음으로 진짜 살아갈 것 같습니다.]



현장에 출동했던 대원은 한순간도 긴장을 놓을 수 없었다며 당시를 회상했습니다.



[박정환/사하소방서 신평119안전센터 응급구조사 : 저 역시도 6개월 된 아기 아빠고 무조건 아기 무조건 살려보자, 최선을 다해보자 했습니다.]



신속한 응급처치 덕에 소중한 생명은 지켜냈지만, 병원을 찾아 헤맸던 시간은 아기 부모와 구급대원들에겐 너무나 아찔했던 순간이었습니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 이소영, 화면제공 : 부산소방본부)