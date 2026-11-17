<앵커>



음지에서 주로 거래되던 마약이 이제 평범한 일상까지 파고들었습니다. 사무실과 카페에서 친구나 연인, 선후배에게 마약을 사고판 사람들이 무더기로 붙잡혔습니다.



보도에 정지연 기자입니다.



<기자>



경기 포천의 한 화장품 업체 사무실.



책상 서랍을 뜯었더니 흰색 물질이 담긴 봉지들이 연달아 나옵니다.



시가 40억 원 상당의 필로폰 1.2kg입니다.



서울 도심 한 카페에선 대화를 나누던 사람들이 주변 눈치를 보는가 싶더니, 가방에서 무언가를 꺼내 탁자 밑으로 건네줍니다.



역시 필로폰입니다.



연인과 친구, 선후배 등 지인끼리 필로폰을 판매하거나 투약한 전국 각지의 마약사범 86명이 경찰에 붙잡혔습니다.



[경찰 : 자 보이시죠. 체포영장. 서울청 마약수사대에서 나왔어요.]



이 가운데 45명은 재작년 7월부터 올해 9월까지 지인들을 통해 주거지와 숙박업소에서 필로폰과 같은 마약류를 판매하거나 무상으로 나눠줬고, 나머지 41명은 이들로부터 필로폰을 받아 투약한 혐의를 받고 있습니다.



[강선봉/서울경찰청 마약범죄수사1계장 : 이번 사건에서 확인된 마약류 거래는 모두 대면 방식으로 이뤄졌습니다. 익명의 온라인 거래뿐만 아니라 지인 관계를 이용한 대면 거래 역시 국민의 일상을 심각하게 위협하고 있음을 보여줍니다.]



지인을 통해서 마약을 접하고, 이들 소개로 새로운 판매자를 알게 되는 등 인적 관계로 거래망이 퍼져 나간 양상을 보였단 겁니다.



특히 이번에 처음 마약을 접한 걸로 확인된 사범은 29명인데, 이들 모두 주변 사람의 권유로 범행을 시작한 거로 파악됐습니다.



이들은 중견기업 직원과 백화점 판매사원, 배달 기사 등 우리 주변 다양한 직업들이 포함돼 있었습니다.



경찰은 29명을 구속하고 앞으로 이런 일상의 대면 거래까지 모두 강력하게 단속하겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 이소영, VJ : 이준영)