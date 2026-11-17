<앵커>



어제(16일) 경기 양주에서 성범죄 피의자가 차를 몰고 달아났고, 경찰이 7km가 넘는 추격전 끝에 실탄까지 쏴 검거했습니다.



당시 긴박했던 검거 영상을 이세현 기자가 전하겠습니다.



<기자>



경차 한 대가 경찰차 2대를 뒤로 한 채 빠른 속도로 달립니다.



경차는 앞뒤를 막아선 경찰차량과 연이어 충돌합니다.



이후 경찰차가 이 차량을 에워싼 뒤 경찰이 유리창을 부수고 강제로 문을 열어 한 남성을 끌어냅니다.



어제(16일) 오후 3시 반쯤, 경기 양주시에서 20대 남성 A 씨가 도주 끝에 경찰에 붙잡히는 모습입니다.



A 씨가 체포된 현장입니다.



아직 부서진 차량 잔해들이 고스란히 남아있습니다.



[목격자 : (경찰이) 망치 들고 와가지고 앞 유리막 깨면서 문을 열어서, 강제로 (피의자를) 꺼내가지고 바닥에다가 (눕혔어요).]



A 씨는 지난 12일 저녁 처음 본 미성년자를 성폭행한 혐의를 받습니다.



경찰은 A 씨의 신원을 특정해 잠복 수사를 하고 있었는데, 어제 오후 3시 20분 A 씨가 차를 타고 도주하는 모습을 확인했습니다.



도로를 역주행하며 7km 넘게 이어진 A 씨와 경찰의 추격전은 경찰이 차량을 들이받고 바퀴 등에 실탄을 쏘고 나서야 끝났습니다.



[경찰 관계자 : 수사팀 차량이 피의자 차량 앞쪽을 막고 있었고, 또다시 도주할 우려가 있어서 차량 뒷바퀴에 실탄 세 발을 발사한 겁니다.]



검거 과정에서 A 씨는 큰 부상을 입지 않았지만, 경찰은 손가락이 골절되고 인대가 파열되는 등 8명이 부상을 입었습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 범행을 시인한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 미성년자 성폭행과 특수공무집행방해 혐의로 A 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 최혜영, 디자인 : 한송연)