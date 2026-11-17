▲ 청와대

청와대는 19일로 예고된 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담과 관련해 "한반도 문제 등 우리 국익과 직결되는 사안에 대해서는 우리 입장과 이해관계가 충분히 반영돼야 한다는 입장"이라고 17일 밝혔습니다.청와대는 이날 "미·중·러 회담이 '제2의 얄타회담'처럼 될 수 있다는 우려가 나오는 것에 대해 정부는 어떤 입장인가"라는 취재진의 질의에 이런 입장을 전했습니다.그러면서 "정부는 관련 동향을 주시하고 있으며, 이러한 일관된 입장에 따라 관련국들과 긴밀한 소통·협의를 지속하고 있다"고 강조했습니다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 16일(현지시간) 백악관에서 취재진을 만나 미·중·러 정상회담 의제와 관련해 "우리는 비핵화에 관해 이야기할 것이다. 우리 중 누구도 '우리 핵무기를 없애겠다'고 말하기 매우 어렵기 때문에 까다로운 주제"라고 말했습니다.그는 또 "이란에 대해서도 논의할 것"이라고 했고, "내가 좋아하는 주제인 우크라이나 문제도 논의할 것"이라고 밝혔습니다.국내에서는 여기에 더해 북핵 이슈를 포함한 한반도 안보 문제가 테이블에 올라갈 것인지에 촉각을 곤두세우고 있습니다.다만 트럼프 대통령은 미·중·러 회담에서 북한 관련 논의가 이뤄질지에 대해서는 명시적으로 밝히지 않았습니다.