<앵커>



이재명 대통령이 필리핀에서 열린 아세안 정상회의를 계기로 다카이치 일본 총리와 정상회담을 가졌습니다. 취임 이후 네 번째 만남인데요.



사상 첫 미중러 정상회담이 예정된 가운데, 두 정상이 어떤 논의를 나눴는지, 강청완 기자가 전하겠습니다.



<기자>



지난 5월, 경북 안동 회담 이후 6달 만에 재회한 이재명 대통령과 다카이치 일본 총리.



웃으며 반갑게 악수합니다.



사상 첫 미중러 정상회담을 이틀 앞두고 열린 한일 간 만남은 안보 협력에 방점이 찍혔습니다.



[이재명 대통령 : (한일 양국이) 안보 문제에 있어서도 피차간에 도움이 많이 되고 있는 것 같습니다.]



[다카이치 사나에/일본 총리 : 국제 정세가 점점 어려워지고 있는 가운데 한일 관계의 중요성은 더 높아지고 있다고 생각합니다.]



이번 미중러 회담은 지난 1945년 2차 대전 종전을 앞두고 강대국끼리 전후 질서를 논의했던 제2의 '얄타회담'이 될 수 있단 우려가 나오고 있습니다.



트럼프 미국 대통령이 전쟁 중인 우크라이나와 이란 문제를 의제로 삼겠다고 밝힌 게 대표적입니다.



우리나라와 일본은 미국과의 동맹을 축으로, 패권 경쟁국인 중국·러시아와 외교 관계를 맺어왔지만 미 트럼프 정부 출범 후 상황은 급변했습니다.



미국 우선주의 노선 아래 우리나라는 방위비 인상 압박과 함께 주한 미군의 역할에도 변화가 감지되고 있습니다.



일본도 지난해 11월, 다카이치 총리가 타이완 유사 시 집단자위권 발동을 거론했다, 중국으로부터 거센 압박을 받았지만 트럼프 대통령은 '중국을 자극하지 말라'며 오히려 중국 손을 들어줬습니다.



미중러 회담을 지켜볼 수밖에 없는 한일 양국이 협력 방안을 논의했을 가능성이 거론되는 이유입니다.



청와대는 관련 동향을 주시하고 있고, 한반도 문제 등 우리 국익과 직결되는 사안에 대해 관련국들과 긴밀한 소통과 협의를 지속하고 있다고 밝혔습니다.



이재명 대통령은 잠시 후 APEC 정상회의와 미중러 정상회담이 열릴 중국 선전으로 향합니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 현민희)