<앵커>



이렇게 북미 대화 가능성이 거론되는 시점에, 김정은 북한 국무위원장이 중국과 맞닿은 접경 지역을 찾았습니다.



단순한 우연인지, 아니면 실제 대화 국면이 임박했다는 신호인지 김아영 기자가 분석했습니다.



<기자>



김정은 북한 국무위원장의 딸 김주애가 스키를 타고 거침없이 내려옵니다.



선글라스를 낀 김 위원장이 아내 리설주와 슬로프를 바라봅니다.



북한은 김 위원장이 그제(15일)와 어제 이틀간, 양강도 삼지연시의 관광지구 건설사업을 현지 지도했다고 밝혔습니다.



[조선중앙TV : 비행장 활주로 확장 공사를 국제민용항공기구의 표준 규격에 부합되게 세부적으로 따져보면서.]



트럼프 미국 대통령이 중국 내 북미 회담 성사 가능성을 언급한 상황에서 김 위원장이 북중 접경 지역으로 향한 사실이 확인된 겁니다.



김 위원장이 백두산에도 오른 것도 눈여겨볼 대목입니다.



[양무진/북한대학원대학교 석좌교수 : 왜 지금에서 갔을까. 백두산에. (북한의 표현으로) 혁명 성지잖아요. 중대 결단을 내릴 때 간 경험들이 있어요.]



일각에선 김 위원장이 북중 접경 지역에 머물다 열차나 비행편을 이용해 중국으로 넘어갈 수 있단 시나리오도 거론됩니다.



다만, 대미 외교를 실질적으로 관장할 최선희 외무상이 동행하지 않았고 북미 간 의제 조율을 위한 시간도 부족해 회담 신호로 읽기엔 이르단 반론도 있습니다.



[박원곤/이화여대 북한학과 교수 : 서로 간에 그래도 실무 회담을 통해서 정리를 한 후에 그다음에 만남이 이뤄지지 않을까.]



김정은의 최측근, 조용원 당 비서가 러시아에서 푸틴 대통령을 만난 점도 주목됩니다.



미중러 정상회담을 앞두고 핵 문제와 북미 대화 등에 대한 김 위원장의 메시지가 전달됐을 거라는 관측입니다.



[조용원/북한 노동당 비서 : 미국과 서방 집단의 신식민지주의와 신나치즘의 부활 책동을 짓부수고 다극 세계를 창설하기 위한….]



우리 외교부는 현재로선 북미정상회담 개최 여부나 시점에 대해 예단하기 어렵다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 최진화)