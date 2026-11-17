<앵커>



트럼프 대통령이 사실상 시진핑 주석에게 공을 넘기면서 중국의 셈법도 복잡해졌습니다. APEC이 열릴 중국 선전 현장 연결하겠습니다.



최고운 특파원, 먼저 북미 정상회담 가능성을 바라보는 중국 분위기는 어떻습니까?



<기자>



북미 정상회담 가능성을 둘러싸고 취재진의 질문이 이어졌지만, 중국은 일단 말을 아끼고 있습니다.



[궈자쿤/중국 외교부 대변인 : 이미 말씀드린 바와 같이, 그 사안에 대해서는 아는 바가 없습니다.]



APEC이 열리는 이곳 선전은 중국 개혁·개방의 출발점이자 '첨단 기술의 심장부'로, 중국이 대내외에 과시하고 싶어 하는 곳인데요.



북미 회담이 성사된다면, APEC 회의에 쏠릴 관심이 그만큼 분산될 수 있기 때문입니다.



특히 트럼프 대통령이 충분한 사전 조율 없이 시진핑 주석에게 중재 역할을 떠넘긴 거 아니냐는 분석도 나오는데, 이런 상황도 부담으로 작용할 수 있습니다.



다만 북미 사이 중재자로 나선다면 한반도에 대한 영향력을 과시할 수 있다는 점은 중국에도 기회가 될 수 있습니다.



<앵커>



만약 실제 회담이 성사된다면, 장소로는 어디가 유력하게 거론되고 있습니까?



<기자>



장소는 김정은 위원장의 이동 편의성이 관건입니다.



전용 열차를 주로 이용했던 전례를 고려하면 단둥 같은 북중 접경 지역이 우선 거론되고 있습니다.



김 위원장은 지난달에도 육로로 단둥을 깜짝 방문한 바 있습니다.



수도 베이징이나 이달 초 김성남 북한 노동당 국제 비서가 방문했던 상하이와 칭다오도 주목됩니다.



APEC 개최지인 선전도 가능성은 있지만, 거리가 멀어 이 경우 중국 고속열차나 항공편을 이용해야 할 겁니다.



시점은 장소에 따라 달라질 수 있는데, 선전에서 만난다면 19일, 단둥이나 베이징이라면 20일로 넘어갈 가능성도 거론됩니다.



(영상취재 : 최대웅·최덕현, 영상편집 : 조무환)