<앵커>



내일(18일)부터 이틀간 중국 선전에서 APEC 정상회의가 열립니다. 트럼프 미국 대통령이 이번 회의를 계기로, 김정은 북한 국무위원장과 만날 가능성을 다시 열어뒀습니다. 그러면서 이 만남의 열쇠를 쥔 인물로 시진핑 중국 국가주석을 지목했습니다.



워싱턴 전병남 특파원입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아 순방길에 나서며 김정은 북한 국무위원장과의 회동 가능성을 다시 띄웠습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 시진핑 주석과 만날 예정입니다. 그리고 푸틴 대통령도 만날 것이고, 김정은 위원장을 만날 수도 있습니다. 좋은 시간이 될 겁니다.]



만남이 성사된다면 장소는 APEC 정상회의가 열리는 중국이 될 거라며, 성사 여부는 시진핑 중국 국가주석에게 달렸다고 덧붙였습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : (김정은을 어디서 만날 수 있을까요?) 중국에서요. 김정은이 올지도 모르죠. 저는 모르겠습니다. 시진핑 주석에게 달린 일입니다.]



사흘 전 백악관이 이번 순방에서 북미 회동 계획이 없다고 밝힌 것과는 배치되는 발언인데, 공개 발언을 통해 김 위원장에겐 막판 설득을, 시 주석에겐 협조 요청을 동시에 한 걸로 해석됩니다.



주말을 거치며, 상황 변화가 생긴 것 아니냐는 관측이 나오지만, 북한의 확답 없이 중국에 공을 넘겼을 가능성도 있습니다.



트럼프 대통령은 젠슨 황 엔비디아 전 CEO를 둘러싼 스파이 연루 의혹에 대해 증거가 없다며 선을 긋고, 대중 반도체 수출 규제에도 "중국을 자극하고 싶지 않을 것"이라며 신중론을 폈습니다.



중간선거 참패에 젠슨 황 스캔들 등 잇단 국내 악재에 직면한 트럼프 대통령이 중국의 협조를 발판 삼아 북미 정상회담이란 외교적 돌파구를 모색하고 있단 분석이 나옵니다.



마코 루비오 국무장관도 "김 위원장은 팽창주의자가 아니"라며 대북 유화 메시지에 가세했습니다.



이번 주 북미 정상이 다시 마주한다면, 2019년 6월 판문점 회동 이후 7년 5개월 만입니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 한송연·손호석)