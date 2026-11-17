<앵커>



오늘(17일) 코스피가 흔들린 건, 미국에서 날아든 추가 악재의 영향도 컸습니다. 엔비디아 사태 이후 반도체 수출에 고삐를 죄고 있는 미국 정부가, 중국을 겨냥한 더 강도 높은 규제를 발표한 겁니다.



최승훈 기자의 보도입니다.



<기자>



미국 정부가 오늘 내놓은 대중 규제는 크게 두 가지입니다.



우선 중국 기업이나 기관이 말레이시아 같은 제3국 데이터센터에 설치된 미국 인공지능 반도체를 원격으로 쓰려면 정부의 허가를 받게 했습니다.



중국 인공지능 회사들이 제3국에 설치된 엔비디아 반도체로 학습을 하고 있다고 알려져 있는데, 이 우회로도 막아버리겠다는 취지입니다.



더 나아가서 반도체 수출 자체도 더 조이겠다고 나섰습니다.



미국 기술이 들어간 첨단 반도체를 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르 등 5개국으로 수출하려면 이제는 허가를 받으라는 겁니다.



중국이 그동안 반도체를 밀반입했던 지역으로 언급됐던 곳들입니다.



반도체 수출을 풀어주자는 쪽이었던 러트닉 상무장관이 젠슨 황과 유착 의혹으로 입지가 좁아지면서, 미국 정부 내 대중 강경파가 주도권을 쥔 결과로 해석됩니다.



삼성전자와 SK하이닉스는 미국 국내 수요를 채우는 것만으로도 벅찬 상황이어서 당장은 영향이 제한적이라는 평가입니다.



[안기현/한국반도체산업협회 전무이사 : 맛집에 줄 서 있잖아요, 줄. 필요한 만큼 다 못 줘요. 우회 수출도 줄 서 있는 사람 중에 하나잖아요. 그게 빠졌다 하더라도 나머지 줄이 있잖아요, 길게.]



하지만 미국이 규제 대상 국가와 품목을 계속 넓혀갈 경우, 우리 기업들도 수출이 줄면서 타격을 받을 가능성이 높아질 전망입니다.



중국 외교부도 미국의 수출 통제가 '부당한 탄압'이라고 반발하고 나섰는데, 커지는 미중 갈등 속에 우리 기업들이 감당해야 할 불확실성도 갈수록 커지고 있습니다.



(영상편집 : 이승열, 디자인 : 전유근)