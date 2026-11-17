<앵커>



인공지능 부정행위를 인공지능으로 잡으면 되지 않을까, 제안하는 분들이 있습니다. 기업들은 이미 이런 방법을 도입한 곳이 있는데요.



수능에도 적용 가능할지, 김태원 기자가 취재했습니다.



<기자>



온라인 필기시험에서 수험생의 부정행위를 적발하는 AI 시스템입니다.



노트북과 스마트폰 카메라 2대가 수험생을 실시간으로 촬영합니다.



귀에 이어폰이 있는지, 손목에 스마트워치를 찼는지, 시험 전 원격으로 확인합니다.



인공지능이 수험생이 쓰고 있는 안경도 미리 학습한 안경 정보들과 비교해서, 스마트 안경만 골라잡아 냅니다.



시험을 보다가 일반 안경을 스마트 안경으로 바꿔 끼고 시험을 이어가 보겠습니다.



곧바로 부정행위 가능성이 높다는 경고가 감독관에게 전달됩니다.



지금까지 600여 개 회사가 이 시스템을 활용하고 있습니다.



[이재욱/취업 준비생 : 다 찍고 있으니까 면접 볼 때나 그럴 때도 눈동자가 왼쪽으로 살짝 가는 그런 것도 조심하게 되고.]



현재는 원격 면접이나 시험을 보는 2만 명을 동시에 감독하는 게 가능한데, 향후 국가 자격시험이나 수능에서는 한 교실의 여러 명을 동시 감독하는 기술로 진화할 수 있습니다.



또 녹화도 되기 때문에 나중에 문제가 생기면 확인도 가능합니다.



[김태양/AI 시험 감독 기업 그렙 CTO : 사후 감독이 사실 불가능한 상황인데요. 시험이 종료된 후에 사후 감독이 가능한 그런 체계도 도입할 필요가 있다고 생각합니다.]



수험생 얼굴이 촬영되는 만큼 보안 원칙만 철저하게 세워둔다면, 사람 감독관을 보조하는 인공지능이 시험의 공정성을 한 층 높일 수 있을 거라는 분석입니다.



(영상취재 : 이무진, 영상편집 : 이상민)