<앵커>



과거 다른 시험들에서 부정행위를 했다는 이른바 '자백글'들이 잇따라 올라오고 있습니다. 심지어 수능의 허술한 감독체계를 드러내겠다며, 직접 부정행위를 하겠단 예고글까지 등장해 혼란을 키우고 있습니다.



박재현 기자의 보도입니다.



<기자>



그제(15일) 한 인터넷 커뮤니티에 부정행위를 자백한단 글이 올라왔습니다.



"초소형 카메라가 달린 단추, AI 스마트폰으로 수능을 봤다"며 "수도권 의대에 진학했다"는 내용입니다.



진위는 알 수 없지만, 수험생 입장에선 허탈감이 앞섭니다.



[대입 수험생 : 다른 사람들은 열심히 공부해서 의대 가고 할 때, 그 사람들은 돈으로 어떻게 보면은 사가지고 먼저 누린 거니까.]



부정행위가 공공연한 비밀이라는 유명 대입 강사들의 주장도 나왔습니다.



[강성태/공신닷컴 대표 (어제, '공부의신 강성태' 유튜브) : 수시에서도 공정하지 못한 것을 10년 넘게 너무 많이 봐 왔잖아. 어쩔 수 없잖아. 부끄럽지만 그런 생각도 했었습니다.]



아예 한 대입 온라인 커뮤니티엔 이번 수능에 초소형 장비를 이용해 시험을 봐 시험 부실을 밝히겠단 예고 글이 올라오기도 했습니다.



경각심을 높이려는 취지였다며 계획을 실행하지 않겠다고 말을 바꾸긴 했지만, 혼란은 극에 달하고 있습니다.



부정행위 자백 글은 대학입시만이 아닙니다.



인사혁신처는 세무사시험 부정행위 자백 영상 댓글에 "전자기기를 이용해 9급 공무원 시험에 합격했다" "지인 3명까지 합격시켰다"는 글을 경찰에 수사 의뢰했습니다.



처음 시험을 본 응시생이 한 번에 최종 합격까지 한 이른바 '생동차 합격'이 폭증한 일부 전문직 시험의 경우도 의혹이 커지고 있습니다.



[관세사 시험 응시생 : '생동차' 합격생도 원래 한두 명 매년 나오던 게 이번에는 10명 정도 나왔으니까, 그렇다고 이번 시험이 쉽지는 않았거든요.]



경찰은 시험 부정행위 관련 온라인 게시글 9개에 대해 내사에 착수하고, 허위, 가짜뉴스로 판단되는 글 13건은 삭제했습니다.



(영상취재 : 박진호·김승태·양지훈, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 변다영)