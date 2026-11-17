<앵커>



대학가에서도 AI 부정행위로 비상이 걸렸습니다. 서강대와 경희대에선 올해 편입 시험 합격자에 대한 의혹이 제기돼 대학 차원의 조사가 시작됐고, 건국대에서도 의심 사례가 적발됐습니다.



이태권 기자가 취재했습니다.



<기자>



올해 초, 한 인터넷 커뮤니티에 경희대학교 편입시험 합격후기가 올라왔습니다.



특성화 고등학교를 나왔다는 이 학생은 실질적으로 공부는 6개월 정도 했지만, 전체 문항 중 4개만 틀려 컴퓨터공학과에 합격했다고 밝혔습니다.



그런데, 이 학생에 대해 부정행위 가능성이 제기됐습니다.



시험을 본 지 약 두 달 뒤 당시 공개되지 않은 30개 문항 전부를 자필로 복기해 인터넷에 게시한 겁니다 경희대 측은 해당 게시물을 최근 인지했다며 조사에 착수했다고 밝혔습니다.



[경희대 관계자 : 커뮤니티에 글이 올라온 거를 학교에서 알고 이런 일들이 그런 뭐 비슷한 학생이 있는지 이런 사실 확인을 하고 있는 상황….]



서강대에서도 올해 입학한 편입생이 시험 문항은 물론 배점까지 정확히 복기해 커뮤니티 사이트에 올리자 부정행위 의혹이 불거졌습니다.



해당 학생은 "온라인에 공유된 내용을 정리한 것으로, 다른 사람 도움도 있었다"고 해명했지만, 서강대는 사실확인이 필요하다는 입장입니다.



[서강대 관계자 : 부정행위를 한 걸로 밝혀지면 저희 징계 절차 거쳐가지고 아마 입학 취소까지 이제 갈 수 있는 사안으로….]



지난 5일 열린 건국대 법학적성시험 모의고사에서도 초소형 카메라를 이용한 부정행위 의심 사례가 발견돼 학교가 조사에 나서기도 했습니다.



최근 7년 동안 대학 시험에서 AI를 활용한 부정행위 적발건수는 19건.



3년 전 1건에 비해 올해는 12건으로 적발 건수도 급증했습니다.



이에 각 대학들은 AI 부정행위 탐지 장비 도입 검토는 물론 부정행위자 처벌을 위한 별도 내규를 만드는 등 대책 마련에 나섰습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 김진원, 디자인 : 한송연)