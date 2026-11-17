<앵커>



한 씨가 반입한 개조 계산기와 초소형 모니터는, 감독관들의 눈과 귀를 모두 피했습니다. 그런데 이런 기기들은 아주 특별한 게 아니었습니다. 이미 널리 퍼져있어, 저희 취재진도 손쉽게 구할 수 있었습니다.



편광현 기자가 현장을 취재했습니다.



<기자>



서울 종로구 세운상가.



전자부품 가게에서 작은 무선 통신 부품을 꺼내 보입니다.



초소형 카메라와 스마트폰을 연결해 신호를 주고받게 하는 중계기인데, 작은 크기라 계산기 안에도 충분히 들어간다는 설명입니다.



[최찬우/전자부품 가게 사장 : 초소형이라는 블루투스나 아니면 와이파이가 되는 기능들이 있거든요. 그러면 이게 중계기가 되는 거죠.]



세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨가 AI를 통해 받은 정답을 확인한 걸로 파악된 장비는 소형 모니터였습니다.



가로 길이가 2.5cm인 초소형 액정입니다.



전문가들은 이 초소형 액정 하나만으로도 주관식 답안까지 보는 데 문제가 없을 거라고 말합니다.



이렇게 초소형 카메라와 초소형 액정, 스마트폰, 개조 계산기까지 연결해 사용하는 건 따로 전문 지식 없어도 어렵지 않다는 게 업계 설명입니다.



[최찬우/전자부품 가게 사장 : (인공지능이) 다 가르쳐줘요. 만드는 법을. 그게 문제입니다. 이런 OLED 같은 경우는 화질이 굉장히 좋아요. 컬러도 되고.]



한 씨는 사용한 장비들을 온라인에서 샀다고 주장했는데, 핵심 역할을 하는 초소형 카메라는 SNS 비밀대화방 등에서 지금도 버젓이 팔리고 있습니다.



실제로 취재진이 한 씨가 자신들의 고객이었다고 홍보하는 중국 업체에 관련 장비를 살 수 있냐고 문의하자, 단추형 카메라와 이어폰 세트를 빠르게 보내줄 수 있다는 답이 돌아왔습니다.



지난 15일 정부 긴급대책회의에서는 불법에 악용될 수 있는 이런 장비 유통을 점검하라는 주문이 나왔지만, 단속할 법적 근거는 없습니다.



경찰이 관련 장비 판매자를 적발한다고 해도 처벌도 쉽지 않은 상황이라 보완책 마련이 시급하다는 지적입니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 김예지, 영상출처 : 유튜브 '이돈호 변호사')