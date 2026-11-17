<앵커>



부정행위를 자백한 세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨가, 오늘(17일) 경찰에 출석했습니다. 한 씨는 직접 계산기를 개조해 사용했고, 초소형 모니터를 통해 답을 확인했다고 밝혔습니다. 또 이런 장비들은 온라인에서 구매했다고 주장했습니다.



여현교 기자 취재했습니다.



<기자>



올해 세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨가 검은색 마스크를 쓰고 경찰에 출석했습니다.



AI 부정행위를 자백한 지 이틀 만입니다.



한 씨는 자수를 결심하게 된 계기를 묻자 죄송하다며 고개를 숙였습니다.



[한 모 씨/세무사 시험 수석 합격자 : 수험생분들과 관계자분들께 진심으로 죄송합니다. 제가 한 일을 숨기지 않고 수사기관에 사실대로 말씀드리겠습니다.]



한 씨는 범행 수법 등을 묻는 취재진 질문엔 답하지 않고 청사로 들어갔습니다.



하지만 한 씨는 산업인력공단 등 시험 관계기관에 제출한 7장 분량 경위서에 "시험장에 초소형 카메라와 스마트폰, 개조한 계산기 등을 반입"했고, "AI로 문제를 푼 다음, 이와 연결된 소형 모니터를 통해 답을 확인했다"는 취지로 설명한 것으로 확인됐습니다.



AI는 해외 생성형을 사용했다고 밝힌 것으로 알려졌습니다.



경위서에는 또 한 씨가 지난해 12월부터 회계사와 세무사 시험 부정행위를 준비했다는 내용도 담긴 것으로 알려졌습니다.



로봇고등학교 출신인 한 씨는 경찰조사에서 관련 장비들을 온라인으로 구매했고, 계산기를 직접 개조했다고 주장한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 한 씨가 세무사 시험에서 전자계산기 사용이 가능한 점을 노리고 개조한 계산기를 반입한 거로 의심하고 있는데, 실제로 해당 기기들을 사용했는지 확인하기 위해 포렌식도 진행하고 있습니다.



경찰은 오늘 한 씨를 업무방해와 공무집행방해 등 혐의 피의자 신분으로 전환하고 정확한 범행 수법과 경위 등을 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 소지혜)