<앵커>



그런데 오늘(17일) 한 민주당 의원이 황당한 대책을 꺼냈습니다. 옆에 있는 수험생들이 서로 감시하고, 의심스러우면 신고도 하라는 겁니다. 나이가 들어서 부정행위를 잡아내지 못할 거 같다고 한 교육부 장관에 이어, 여당 의원까지 수험생과 학부모들의 화만 돋우고 있습니다.



보도에 한성희 기자입니다.



<기자>



민주당 교육특위위원장을 맡고 있는 김문수 의원.



부정행위 대책들의 한계를 언급하다 마지막 호소라며 이렇게 말했습니다.



[김문수/민주당 의원 (CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼') : 수험생 상호 간 감수를 할 수밖에 없지 않나. 서로 경쟁자이기 때문에 사실은 옆에 있는 수험생이 제일 인지하기가 좋기는 하거든요.]



옆자리 수험생이 의심스러우면 시험 끝나고 신고를 해주면 된다는 설명도 덧붙였습니다.



경쟁자인 수험생들끼리 서로 감시하는 게 가장 효과적이란 건데, 즉시 비판이 쏟아졌습니다.



김 의원은 수험생 상호 감시는 매우 잘못된 것이라며 수험생은 시험에만 집중하고 교육 당국이 철저히 해야 한다는 입장을 뒤늦게 냈습니다.



최교진 교육부 장관의 국회 답변으로 논란을 빚은 지 하루만입니다.



[최교진/교육부 장관 (어제) : (AI 부정행위를 100%) 전 (잡아내지) 못할 것 같습니다. 제가 나이가 있어서….]



국회 출석 후 수능 시험장을 점검하는 현장에서 보인 웃음도 도마에 올랐습니다.



[최교진/교육부 장관 (어제) : 솔직히, 솔직하게 말씀드려서 저로서는 '어, 이렇게까지 한다고'?]



오늘 한성숙 총리가 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문을 발표할 때도 최 장관은 없고, 차관만 보였습니다.



민주당 김민석 대표도 최 장관에 대해 책임 있는 모습을 보여야 할 때라고 강조했고, 순방 중인 이재명 대통령도 최 장관의 태도를 질책한 걸로 알려졌습니다.



국민의힘은 수능이 끝나는 대로 한성숙 총리와 최 장관에 대해 해임 건의안을 제출하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 장현기)