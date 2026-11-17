<앵커>



지금 상황에선 AI 부정행위를 막을 수 없다는 불안감 속에 수능을 연기해야 한단 목소리도 커지고 있습니다. 유명 입시 강사들까지 하나같이 입을 모으고 있지만, 교육부는 연기는 없다고 다시 선을 그었습니다.



정반석 기자입니다.



<기자>



정부의 대책 발표에도 수험생과 학부모의 걱정은 여전했습니다.



AI기기를 원천적으로 차단할 기술적 장치가 없는 상태에선 대책을 믿기 어렵다는 겁니다.



[수능 수험생 : 단추는 그냥 육안을 좀 가리기 위한 장치 중에 하나지, 피어싱을 하는 학생이 있으면 누구는 또 스티커를 붙이고, 예외적인 사항들이 매번 있단 말이죠.]



[고3 학부모 : AI, AI 한 얘기가 벌써 언제 적이에요? 그런데도 아무런 대책 없이 이제 와서 수능 하루이틀 남겨 놓고 이런 일이 벌어지니까.]



이대론 수능을 볼 수 없다는 불안감도 여전했습니다.



수능을 주관하는 한국교육과정평가원 홈페이지엔 2천 건 넘는 수능 연기 요구가 연일 빗발쳤습니다.



유명 입시 강사들도 부정행위를 막을 장치가 마련될 때까지 시험을 연기해야 한다고 주장했습니다.



[미미미누/입시 유튜버 : 올해 수능에 대한 불안감이 폭증할 수밖에 없는 거고요. 천재지변이면 하루 전에도 연기는 가능하다.]



정부는 다시 한번 선을 그었습니다.



수능 연기를 내부적으로 논의하긴 했지만, 이미 일정이 상당히 진행된 데다 뚜렷한 대안 없이 연기할 경우 더 큰 혼란이 생긴다는 이유에서입니다.



[최은옥/교육부 차관 : (시험지가) 거의 학교에 도착할 때가 됐고요. 보안 문제가 굉장히 심각하고, 1~2주 안에 해서 더 이거보다 개선된 거를 마련한다 하더라도 연기를 해서 잃는 수험생의 혼란이나….]



지금까지 G20 등 국제 행사를 앞두고 수능이 연기된 적이 있지만 시험 직전 연기된 건 2017년 포항 지진 때가 유일합니다.



당시 수능을 하루 앞두고 일주일 미뤄지면서 문제지 보안을 위해 경찰 인력이 투입되고 대입 일정이 줄줄이 조정됐습니다.



수능을 정상적으로 치르기로 한 만큼, 정부는 부정행위가 없도록 철저히 관리해야 하는 숙제를 안게 됐습니다.



(영상편집 : 김종미, VJ : 신소영, 디자인 : 이종정)