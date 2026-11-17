<앵커>



이어서 범정부 대책본부에 나가 있는 취재 기자 연결하겠습니다.



조윤하 기자, 정부가 대책을 이것저것 많이 내놨는데, 수능 이틀밖에 안 남았습니다. 너무 늦은 것 아닙니까?



<기자>



네, 맞습니다.



이미 몇 달 전부터 각종 시험에서 부정행위 가능성이 있다는 게 수면 위로 드러났는데, 이제서야 대책을 내놓는다는 점에서 비난을 피할 수는 없어 보입니다.



오늘(17일) 정부의 발표는 전파탐지기나 금속 탐지기 전면 도입이 어려운 상태에서 할 수 있는 방법은 최대한 짜냈다, 이렇게 평가할 수 있습니다.



단춧구멍을 스티커로 막는 건, 초소형 카메라에 대한 부정행위 가능성을, 또 재난 문자 경보음으로 휴대전화를 찾아내는 방안은 몰래 여분의 단말기를 숨기는 걸 차단하는 차원입니다.



다만 앞서가는 부정행위 기술을, 이 대안들이 얼마나 효과적으로 막을 수 있을지는 미지수입니다.



적어도 내년 수능에는 전파 탐지기나 공항 보안 검색대 수준의 장비 동원을 지금부터라도 준비해야 한다는 목소리가 높습니다.



<앵커>



부정행위를 철저히 감독하는 것도 중요하긴 한데, 수험생 입장에서 보면 너무 혼란스러울 거 같은데요?



<기자>



네, 아무래도 작년까지 없던 여러 절차들이 생기고, 가방을 복도로 빼놓는 등 수험생 입장에서는 변화가 커서 좀 위축될 수 있겠다는 걱정을 하시는 분들도 많을 텐데요.



오늘 대책 발표에 나선 정부 관계자는 "수능이 엄정하고 공정하게 치러지지 않았을 때 생길 사회의 혼란은 그야말로 재난 수준일 거다, 그래서 과잉 대응을 해야 하는 상황"이라고 설명했습니다.



그럼에도 시험이라는 예민한 환경에서 전에 없던 감독 절차가 여럿 추가되면서 수험생들의 긴장도도 더 높아질 수 있는데요.



당국도 부정행위를 철저히 찾아내면서도 수험생들을 지나치게 자극하지 않는 세심한 감독에 유의해야 할 필요가 있어 보입니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 김경연)