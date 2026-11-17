▲ 국민의힘 안철수 의원

국민의힘 안철수 의원이 올해 제63회 세무사 자격시험의 1차 회계학개론에서 90점 이상 고득점을 받은 응시자의 수가 이례적으로 높아 조직범죄가 의심된다는 주장했습니다.안 의원이 한국산업인력공단에서 제출받은 자료에 따르면 1차 회계학개론에서 90점 이상을 받은 득점자는 66명이었습니다.2025년 2명, 2024년 1명에 비교하면 폭증한 수치입니다.2차 시험에서도 회계학 1·2부에서 90점 이상 받은 고득점자는 2024년 단 한 명도 없었고 2025년에는 회계학 1부 90점 이상 득점자만 1명 있었습니다.올해는 회계학 1부에서 90점 이상 받은 응시자가 5명, 회계학 2부에서 90점 이상 받은 응시자가 2명이었습니다.국가자격시험인 세무사 시험은 산업인력공단이 정부에서 위탁받아 시행합니다.안 의원은 SNS를 통해 "이런 상황이라면 인공지능(AI) 부정행위는 개인의 일탈이 아니라 조직범죄를 의심해야 하지 않겠느냐"고 지적했습니다.이어 "애초 세무사 수석 (합격자의) 부정행위는 정부가 밝혀낸 것이 아니다. 수험생 청년들과 용기 있는 국민의 동시다발적 증거와 추론으로 드러났다"면서 "정부는 부정행위자의 수법을 지금 즉시 공개하여 국민의 도움을 받으라"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)