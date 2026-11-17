▲ 서울시의회 교육위원회, 공정한 수능 시행 위한 입장문 발표

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 인공지능(AI)을 이용한 시험 부정행위 파문이 일자 서울시의회 교육위원회가 교육 당국에 대책을 촉구했습니다.시의회 교육위는 오늘(17일) 시의회 접견실에서 '공정한 수능 시행을 위한 입장문'을 발표했습니다.교육위는 "최근 AI 스마트안경을 비롯한 첨단 전자기기를 이용한 부정행위가 잇따라 알려지며 수능의 공정성에 대한 우려가 커지고 있다"며 "수험생의 노력과 실력이 정당하게 평가받지 못한다면 시험에 대한 신뢰는 물론 우리 교육의 공정성마저 흔들릴 수 있다"고 우려했습니다.이어 "시험 감독관과 관계자들이 첨단 전자기기의 특성과 부정행위 유형을 충분히 숙지하도록 사전교육을 강화해야 한다"며 "추가 감독 인력의 적정 배치와 함께 시험장별 점검 및 현장 대응체계를 철저히 확인해야 한다"고 주문했습니다.또 고의적이고 계획적인 부정행위에 대해서는 어떤 예외도 없는 '무관용 원칙'으로 엄정하게 대응해야 한다고 강조했습니다.다만 부정행위 예방 과정에서 선의의 수험생이 억울하게 불이익을 받지 않도록 권익 보호에도 유의해달라고도 당부했습니다.의심 상황이 발생하더라도 객관적인 기준과 정해진 절차에 따라 신중하게 확인해, 수험생의 시험 집중력을 저해하거나 억울한 불이익이 발생하지 않도록 해야 한다는 취지입니다.의심 상황에 대한 판단과 책임이 개별 감독관에게 과도하게 집중되지 않도록, 구체적인 감독관 보호 방안도 철저히 마련해야 한다고 덧붙였습니다.교육위는 "시험의 공정성을 지키는 일은 우리 사회가 함께 지켜야 할 약속"이라며 "시의회 교육위는 시교육청이 수능시험 관리에 모든 행정 역량을 집중할 수 있도록 촉구하고, 관련 대책이 현장에서 실효성 있게 이행되는지 면밀히 살피겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)