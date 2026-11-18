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배우 이동욱이 영화 '남벌'에 합류했다.'남벌'은 조선 초, 능력도 계급도 제각각인 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하면서 펼쳐지는 하드보일드 무협 액션이다. 이모개 촬영감독이 처음으로 연출을 맡은 영화로 '서울의 봄', '남산의 부장들'로 유명한 하이브미디어코프가 제작을 담당한다.이동욱은 쌍검을 자유자재로 다루는 고려 별무반 출신의 무사 '윤관'을 연기할 예정이다. 냉철한 판단력과 뜨거운 동료애를 지닌 그는 무사들의 수장 '임억'(이병헌 분)의 곁을 지켜온 든든한 동료로, 뛰어난 무예를 바탕으로 대마도에 억류된 조선인들을 구출하기 위한 여정에 합류한다.이로써 영화 '하얼빈'에 이어 제작사 하이브미디어코프와 다시 한번 호흡을 맞추게 됐다. 또한 '남벌'을 통해 새로운 무협 액션에 도전하는 한편, 이병헌과의 강렬한 연기 시너지를 선보일 예정이다.하이브미디어코프 관계자는 "이동욱 배우가 지닌 깊이 있는 연기와 독보적인 분위기가 '윤관'의 매력을 한층 풍성하게 완성해 줄 것으로 기대한다"며 "배우들의 강렬한 호흡과 이모개 감독의 새로운 도전을 담은 '남벌'에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.'남벌'은 2026년 하반기 크랭크인을 목표로 프리 프로덕션 중이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)