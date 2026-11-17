오토바이를 탄 남성이 골목길에 멈춰 서더니, 한 여성이 근처로 걸어와 무언가를 건네받고는 곧바로 자리를 뜹니다.



모자를 쓰고 카페에서 평범하게 대화를 나누던 사람들도 주변 눈치를 보는가 싶더니, 가방에서 무언가를 꺼내 탁자 밑으로 건네줍니다.



[자 보이시죠 체포영장, 서울청 마약수사대에서 나왔어요.]



경찰은 연인, 친구, 선후배 등 지인끼리 필로폰을 판매하거나 투약한 전국 각지의 마약사범 86명을 입건하고 이중 29명을 구속했다고 밝혔습니다.



피의자 86명 중 45명은 2024년 7월부터 지난 9월까지 지인들을 통해 주거지, 숙박업소 등에서 만나 필로폰과 같은 마약류를 판매하거나 무상으로 나눠준 혐의를 받습니다.



나머지 41명은 해당 판매자들에게 필로폰을 받아서 투약한 혐의를 받고 있습니다.



서울경찰청 마약범죄수사대는 지난해 1월 필로폰 매수자가 있다는 첩보를 입수한 뒤 1년 10개월간 추적해 이들을 검거했다고 밝혔습니다.



경찰은 최근 온라인으로 마약 거래하는 방식이 주로 단속되고 있지만, 이번엔 모두 대면 방식으로 이뤄진 점에 주목했습니다.



지인을 통해서 마약을 접하고, 이들의 소개로 새로운 판매자를 알게 되는 등 인적 관계를 통해서 거래망이 퍼져나가는 양상을 보였단 겁니다.



[강선봉/서울경찰청 마약범죄수사1계장 : 지인 관계를 이용한 대면 거래 역시 국민의 일상을 심각하게 위협하고 있음을 보여줍니다.]



피의자 중에는 중견기업 직원과 백화점 판매사원, 배달 기사 등 다양한 직업군이 포함돼있었습니다.



피의자 86명 중 마약 전과가 없는 사람은 절반에 가까운 40.7%(35명)였는데, 이중 처음으로 투약했다고 밝힌 29명 모두 주변 사람의 권유로 시작했다고 전했습니다.



경찰은 앞으로 비대면 거래와 대면 거래를 모두 강력하게 단속하겠다고 밝혔습니다.



(취재 : 박세원, 영상편집 : 이소영, VJ : 이준영, 제작 : 디지털뉴스부)