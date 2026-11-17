▲ 앨리스 황과 젠슨 황

미국 정부가 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 스캔들에 연루된 핵심 기업 메가스피드의 반도체 불법 밀반출 의혹을 2년 전부터 조사해왔다고 조사 사실을 공식 확인했습니다.미 상무부와 법무부는 현지시간 16일 공동성명을 내고 상무부 산업안보국(BIS)이 지난 2024년부터 메가스피드의 반도체 불법 밀반출 의혹을 조사하고 있다고 밝혔습니다.두 부처는 성명에서 "상무부가 민감한 반도체의 불법 유출 가능성을 선제적으로 감시하던 중 의심스러운 활동을 포착해 2024년 수출통제 위반 가능성과 관련해 메가스피드에 대한 조사에 착수했다"고 밝혔습니다.성명에 따르면 상무부 조사관들은 조사 개시 이후 2025년 5월 엔비디아에 메가스피드 관련 직·간접 판매 자료를 요청했고, 같은 해 6월 엔비디아는 메가스피드를 '판매 금지'리스트에 이름을 올렸습니다.이어 상무부 산업안보국 조사관들은 싱가포르 당국자들과 함께 2025년 6월 메가스피드를 상대로 현장 단속을 벌였습니다.상부무는 단속 당시 앨리스 황도 조사했다고 밝히면서 앨리스 황의 당시 직함을 '최고경영자'(CEO)라고 칭했습니다.상무부의 현장 단속 이후 메가스피드 의혹과 관련한 사법수사는 미 법무부가 주도하고 있다고 두 부처는 설명했습니다.메가스피드는 황 전 엔비디아 CEO와 내연 관계였던 것으로 드러난 앨리스 황(중국명 황러)이 핵심 경영자로 재직했던 싱가포르 회사입니다.메가스피드는 엔비디아 반도체를 활용해 동남아시아에 데이터센터를 구축하고, 이를 통해 확보한 클라우드 컴퓨팅 용량을 고객들에게 임대하는 사업을 해왔습니다.싱가포르 당국은 앨리스 황이 과거 메가스피드의 CEO이자 이사회 의장, 핵심 지배자였다고 최근 밝혔습니다.앨리스 황은 이 회사와 말레이시아 소재 자회사 등을 통해 중국으로의 수출이 금지된 엔비디아의 첨단 칩을 중국에 몰래 밀반입한 의혹을 받고 있습니다.미 정보당국은 앨리스 황을 중국 정보기관의 첩자로 보고 있다고 뉴욕타임스(NYT) 등 미 매체들은 앞서 보도했습니다.메가스피드는 지난 15일 AP 통신 등에 보낸 성명에서 앨리스 황이 지난해 8월 30일 자로 회사를 떠났으며 현재 회사에서 어떤 역할도 맡고 있지 않다고 밝혔습니다.그러면서 자사가 합법적인 사업을 해왔다고 강조했습니다.